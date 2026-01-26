Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Palestra do Sincovaga-SP aborda NR-13 e segurança no varejo

O Sincovaga-SP promove, em 29 de janeiro, palestra híbrida sobre conformidade legal em câmaras frias e tanques de inflamáveis. O evento aborda a NR...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/01/2026 às 15h07
Palestra do Sincovaga-SP aborda NR-13 e segurança no varejo
FreePik

O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP) realiza, no dia 29 de janeiro de 2026, das 10h às 12h, a palestra gratuita "Câmara fria e inflamáveis: sua empresa está realmente em conformidade?".

A atividade será realizada em formato online, via Zoom, permitindo ampla participação de empresários, gestores de Recursos Humanos, profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho, além de interessados no tema.

O encontro abordará dois assuntos centrais para o setor. O primeiro trata da NR-13 e seus impactos nas câmaras frias e congeladores, norma que estabelece requisitos obrigatórios para a operação segura desses equipamentos. O segundo eixo discute a regularização de tanques de inflamáveis em edifícios e supermercados, destacando conformidade legal e estratégias para redução de riscos e passivos trabalhistas.

A palestra será conduzida pelo engenheiro Raphael Faria Ferreira, que também é engenheiro mecânico, engenheiro de Segurança do Trabalho e perito judicial, e pelo engenheiro Henrique Magalhães, também engenheiro civil, ambiental e de Segurança do Trabalho. A moderação ficará a cargo de Caires José Maria, consultor em saúde ocupacional e coordenador do Comitê de Saúde Ocupacional do Sincovaga-SP.

O evento integra as ações do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, uma iniciativa do Grupo GPA e do Sincovaga-SP, que reúne atualmente 20 empresas do segmento do varejo alimentar, e conta com apoio da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos (ABERGO). O objetivo é oferecer informação qualificada e promover boas práticas de gestão em saúde ocupacional, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a sustentabilidade das empresas do setor.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo link: https://materiais.sincovaga.com.br/comite-de-seguranca-e-medicina-do-trabalho-29-01-26.

Mais informações no site: https://comite.sincovaga.com.br/.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 10 horas

Fintechs ampliam inclusão financeira no Brasil

A Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025 mostrou que as empresas do setor concederam R$ 35,5 bilhões em 2024, volume que cresce ano a ano, assim...

 Freepik
Tecnologia Há 12 horas

Na próxima década, 9,5% das funções devem ser automatizadas

Dos postos de trabalho existentes hoje, 9,5% podem ser automatizados ao longo da próxima década, de acordo com dados do relatório “O impacto da IA ...
Tecnologia Há 13 horas

Cibersegurança encara ameaças cada vez mais sofisticadas em 2026

A cibersegurança entra o ano enfrentando novos riscos impulsionados por IAs maliciosas, avanços tecnológicos e ameaças quânticas.

 Departamento de Marketing TomTicket
Tecnologia Há 13 horas

Inteligência artificial redefine padrões do atendimento

A inteligência artificial aplicada ao atendimento ao cliente se consolida como fator essencial para reduzir custos, ganhar produtividade e atender ...

 SISQUAL
Tecnologia Há 14 horas

SISQUAL® WFM apresenta novidades na NRF 2026 em Nova York

Empresa reforça presença internacional e lança solução digital para gestão da força de trabalho

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
1.03 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 horas

Brumadinho: Corte alemã marca audiências em ação contra TÜV SÜD AG
Economia Há 7 horas

Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova projeto que permite levar bicicletas no transporte coletivo
Justiça Há 8 horas

Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Geral Há 9 horas

INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,10%
Euro
R$ 6,27 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,380,85 +0,50%
Ibovespa
178,720,69 pts -0.08%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias