Palestra do Sincovaga-SP aborda NR-13 e segurança no varejo

O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP) realiza, no dia 29 de janeiro de 2026, das 10h às 12h, a palestra gratuita "Câmara fria e inflamáveis: sua empresa está realmente em conformidade?".

A atividade será realizada em formato online, via Zoom, permitindo ampla participação de empresários, gestores de Recursos Humanos, profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho, além de interessados no tema.

O encontro abordará dois assuntos centrais para o setor. O primeiro trata da NR-13 e seus impactos nas câmaras frias e congeladores, norma que estabelece requisitos obrigatórios para a operação segura desses equipamentos. O segundo eixo discute a regularização de tanques de inflamáveis em edifícios e supermercados, destacando conformidade legal e estratégias para redução de riscos e passivos trabalhistas.

A palestra será conduzida pelo engenheiro Raphael Faria Ferreira, que também é engenheiro mecânico, engenheiro de Segurança do Trabalho e perito judicial, e pelo engenheiro Henrique Magalhães, também engenheiro civil, ambiental e de Segurança do Trabalho. A moderação ficará a cargo de Caires José Maria, consultor em saúde ocupacional e coordenador do Comitê de Saúde Ocupacional do Sincovaga-SP.

O evento integra as ações do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, uma iniciativa do Grupo GPA e do Sincovaga-SP, que reúne atualmente 20 empresas do segmento do varejo alimentar, e conta com apoio da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos (ABERGO). O objetivo é oferecer informação qualificada e promover boas práticas de gestão em saúde ocupacional, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a sustentabilidade das empresas do setor.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo link: https://materiais.sincovaga.com.br/comite-de-seguranca-e-medicina-do-trabalho-29-01-26.

Mais informações no site: https://comite.sincovaga.com.br/.