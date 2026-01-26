Terça, 27 de Janeiro de 2026
SISQUAL® WFM apresenta novidades na NRF 2026 em Nova York

Empresa reforça presença internacional e lança solução digital para gestão da força de trabalho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/01/2026 às 14h27
SISQUAL

A NRF 2026: Retail’s Big Show, realizada de 11 a 13 de janeiro no Jacob K. Javits Convention Center, em Nova York (EUA), reuniu milhares de profissionais e empresas do setor varejista para debater tendências e inovações que estão moldando o futuro do mercado.

Entre os participantes esteve a SISQUAL® WFM, que aproveitou o evento para reforçar sua presença internacional e apresentar ao público global SISQUAL® E-Sign, novo módulo voltado à formalização digital de documentos nos processos de gestão da força de trabalho.

De acordo com José Pedro Fernandes, vice-presidente da empresa, o principal objetivo da participação foi acompanhar de perto as tendências globais em tecnologia aplicada ao varejo e demonstrar como a digitalização e a automação podem apoiar empresas na busca por eficiência operacional, conformidade e agilidade.

"Foi uma oportunidade estratégica para apresentar nossas soluções de gestão da força de trabalho a um público internacional e mostrar como elas podem contribuir para enfrentar os desafios de um setor cada vez mais dinâmico e relevante para a economia global", afirma.

Entre os temas mais discutidos durante o evento, destacou-se a valorização de soluções integradas, capazes de conectar dados operacionais, pessoas e processos em tempo real. A automação de tarefas administrativas, o uso de dados para tomada de decisão, a experiência do colaborador e a digitalização de processos críticos, como controle de jornada, aprovações e formalização documental estiveram no centro das atenções.

A recepção às soluções da empresa foi considerada positiva. Segundo Fernandes, muitos visitantes ressaltaram a funcionalidade de uma plataforma totalmente integrada, que conecta diretamente a gestão da força de trabalho à formalização de processos.

"O novo módulo SISQUAL® E-Sign despertou interesse entre empresas que operam com grandes volumes de colaboradores e necessitam de controle rigoroso sem aumentar a complexidade operacional", destaca.

"O E-Sign funciona como um veículo eficiente de divulgação de documentos, gerando evidências de que foram visualizados e assinados pelos colaboradores. Foi pensado para simplificar o trabalho dos departamentos de RH, centralizando processos administrativos, buscando eliminar o papel e promover eficiência, segurança e sustentabilidade", acrescenta.

O executivo ressalta ainda que os aprendizados obtidos na NRF reforçam que os desafios enfrentados pelo varejo são globais: complexidade operacional, pressão por eficiência, exigências legais e necessidade de dinamizar processos.

"Para o mercado brasileiro e latino-americano, isso significa investir em soluções integradas que eliminem etapas manuais e tragam mais visibilidade e segurança às operações, especialmente em ambientes com alta rotatividade e descentralização", reforça.

Para o executivo, a formalização digital de documentos é um dos caminhos mais promissores para o setor. "Em um ambiente com grande volume de colaboradores e documentos como espelhos de ponto, justificativas de ausência, autorizações e acordos, a digitalização representa um ganho operacional expressivo."

A participação da SISQUAL® WFM na NRF 2026 reforça a estratégia da empresa em acompanhar tendências globais e oferecer soluções que respondam às demandas de um varejo cada vez mais competitivo e orientado por dados.

"Soluções como o E-Sign buscam garantir uma gestão centralizada, permitindo que documentos sejam enviados em massa e posteriormente visualizados e assinados de forma rastreável, com mecanismos de segurança como hashcode, com objetivo de assegurar autenticidade, integridade e conformidade legal, tudo isso integrado aos processos de gestão da força de trabalho", conclui Fernandes.

Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com

