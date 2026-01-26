Clima escolar: projeto vai ouvir 10 mil alunos para mapear conflitos

Mais de 10 mil alunos de 70 escolas públicas do Distrito Federal devem participar, em 2026, de uma iniciativa que acompanha de forma contínua a percepção dos estudantes sobre convivência, segurança e engajamento escolar. Trata-se do projeto Voz Ativa, que identifica sinais de conflito antes que eles se agravem e oferecer subsídios para decisões da gestão educacional.

A presidente do Instituto Multiplicidades, Cristiane Pereira, explica que o Voz Ativa parte do princípio de que tensões no ambiente escolar costumam se formar de maneira gradual e nem sempre chegam à equipe gestora a tempo de uma intervenção preventiva. "Ao sistematizar a escuta de alunos, professores e gestores, o projeto busca transformar percepções do cotidiano escolar em dados capazes de orientar ajustes pedagógicos e administrativos", explica.

A iniciativa será implementada em escolas de todas as regiões administrativas do Distrito Federal e prevê a aplicação periódica de instrumentos de escuta ao longo do ano letivo. Os resultados permitem mapear padrões de convivência, níveis de engajamento e possíveis focos de tensão, contribuindo para ações mais planejadas por parte das escolas.

A metodologia do Voz Ativa combina ferramentas digitais, gamificação e análise de dados para ampliar a participação dos estudantes e qualificar as informações coletadas, com foco prioritário na rede pública. A proposta inclui não apenas o diagnóstico, mas também a devolutiva dos dados às escolas, com apoio técnico para a elaboração de planos de ação.

Segundo o especialista técnico do projeto, Alysson Sanches, a organização da escuta estudantil permite que questões recorrentes deixem de ser tratadas apenas de forma reativa. "Quando a percepção dos alunos é acompanhada ao longo do tempo, a escola ganha referências mais claras para orientar decisões e intervenções", afirma.

Além da coleta de dados, o projeto prevê formações para equipes pedagógicas e acompanhamento técnico durante a implementação, com ações ajustadas à realidade de cada escola participante.

Para Cristiane Pereira, projetos que estruturam a escuta contribuem para respostas mais consistentes aos desafios do cotidiano escolar. "A participação de estudantes e educadores é central para fortalecer o ambiente escolar e sustentar melhorias ao longo do tempo", diz.

O Voz Ativa também busca apoiar gestores e educadores na proposição de ações individuais ou coletivas voltadas ao bem-estar socioemocional dos estudantes, contribuindo para intervenções mais eficazes e alinhadas às necessidades de cada comunidade escolar.

A adesão das escolas pode ser organizada de forma antecipada, permitindo a incorporação do acompanhamento do clima escolar ao calendário pedagógico desde o início do ano letivo. Diretores interessados podem procurar a coordenação do projeto para conhecer a metodologia e avaliar a participação.