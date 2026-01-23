Segunda, 26 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula diz que "falta vergonha na cara" a quem defende dono do Master

Presidente comparou situação de pessoas pobres com o desfalque

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/01/2026 às 17h08

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (23) que muita gente por “falta de vergonha na cara” defende o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A declaração foi durante cerimônia em Maceió, Alagoas, para a entrega de 1.337 moradias do Minha Casa, Minha Vida no município e para celebrar a marca de 2 milhões de contratações do programa desde 2023, meta estabelecida pelo governo para este terceiro mandato de Lula.

Sem citar o nome do banqueiro Daniel Vorcaro, foi a primeira vez que Lula se pronunciou sobre o escândalo envolvendo o Banco Master.

"Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto um cidadão, como esse do Banco Master, que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. E quem vai pagar? São os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal, é o Itaú. Um cidadão que deu um desfalque de quase R$ 40 bilhões nesse país", afirmou o presidente se referindo aos recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que serão usados para pagar os credores.

"Então, companheiros, e tem gente que defende porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara neste país", completou.

Durante a cerimônia, o presidente citou resultados do seu terceiro governo, como a queda na inflação, que em outubro do ano passado atingiu o menor patamar em 27 anos, e o aumento no número de empregos, com 5 milhões com carteira assinada no acumulado desde 2023.

Lula disse que 2026 será o ano da comparação e que vai comparar as realizações de seus três anos de governo, com as dos governos dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro.

“Tivemos dois anos de reconstrução, porque encontramos esse país desmantelado”, disse, acrescentando que “esse ano vamos fazer o ano da comparação”.

“Vamos comparar cada coisa que fizemos nesses três anos com o governo Temer e o Bolsonaro que, juntos, são quase oito anos de governo. Vamos comparar quem mais cuidou das estradas, quem fez mais estradas, quem mais cuidou da saúde, quem fez mais universidades, mais institutos federais, quem colocou mais estudantes nas universidades”, discursou.

Lula alertou que as pessoas devem tomar cuidado com as fake news espalhadas, principalmente nas redes sociais.

“A gente sabe que a mentira voa e a verdade anda. Não podemos permitir que a mentira volte a governar”, afirmou. “Não passem mentira para frente, aprendam a distinguir o que é verdade e o que é mentira. Esse país precisa acabar com o ódio e a gente precisa voltar a ter mais fraternidade, amor, a ser mais amigo dos nossos amigos”, concluiu.

O presidente fez um apelo para que os homens se envolvam no combate da violência contra as mulheres. Lula lembrou que o número de casos de feminicídio no país é alto e que é preciso enfrentar o problema.

“Eu quero dizer para os homens, somos nós homens que temos que ter coragem e dignidade de assumir a defesa da luta contra a violência voltada para as mulheres. Porque quem é violento somos nós. Você não tem histórico de mulher batendo no marido, mas todo dia aparece homem querendo matar a mulher, a namorada” disse.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ambulâncias

O presidente Lula também entregou sete ambulâncias para o estado de Alagoas, para a renovação da frota do Samu. Do total de veículos, três serão destinados ao município de Arapiraca, duas para Maceió, uma para União dos Palmares e uma para Penedo.

Alagoas também recebeu 17 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) do Ministério da Saúde.

“Quando eu pensei em fazer o programa Brasil Sorridente, eu imaginava exatamente isso, que a gente tivesse um monte de ambulância móvel, que pudesse percorrer os lugares da cidade onde moram as pessoas mais necessitadas, que não podem pagar”, disse Lula.

Os veículos irão para os seguintes municípios: Arapiraca; Batalha; Campo Grande; Coqueiro Seco; Estrela de Alagoas; Maribondo; Monteirópolis: Olho D'água do Casado; Olivença; Palmeira dos Índios; Piranhas; Santana do Ipanema; Santana do Mundaú; São José da Tapera; Senador Rui Palmeira; Teotônio Vilela e União dos Palmares.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 2 dias

"Trump quer criar nova ONU", diz Lula sobre Conselho de Paz

Presidente participou do encerramento do encontro do MST em Salvador

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Oposição no DF pede impeachment de Ibaneis após citação por Vorcaro

Governador é acusado de crime de responsabilidade por partidos locais

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Política Há 4 dias

CNTE comemora reajuste do piso do magistério; prefeitos contestam

MP eleva mínimo salarial para R$ 5,1 mil, aumento de 5,4%
Política Há 4 dias

Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta

Evento ocorre em Salvador com mais de 3 mil camponeses

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 5 dias

Fim da escala 6x1 deve aumentar produtividade, diz Boulos

Em entrevista ao Bom dia, Ministro, ele defendeu a redução da jornada

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
19° Sensação
1.4 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Terça
34° 19°
Quarta
36° 18°
Quinta
33° 18°
Sexta
31° 16°
Sábado
31° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro
Esportes Há 8 horas

Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
Geral Há 11 horas

"Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
Geral Há 11 horas

PMs acusados da morte de menino vão a júri popular, no Rio
Geral Há 12 horas

Raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,495,25 -1,91%
Ibovespa
178,858,55 pts 1.86%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6936 (24/01/26)
08
15
21
39
48
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3596 (24/01/26)
01
02
03
04
05
06
07
08
14
15
16
18
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2879 (23/01/26)
05
11
14
15
19
21
28
32
53
57
58
61
64
68
78
79
84
86
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2916 (23/01/26)
08
11
16
27
32
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias