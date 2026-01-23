Segunda, 26 de Janeiro de 2026
Plataforma YOUZE busca melhorar vendas nas redes sociais

Solução de social selling tem como público-alvo empresas e criadores de conteúdo com dificuldade de vender nas redes sociais. Cofundador e CEO da Y...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/01/2026 às 13h43
Plataforma YOUZE busca melhorar vendas nas redes sociais
Fotógrafo: Renan Barbieri

O empresário André Patrocínio, cofundador e ex-CEO da Etus, anuncia a criação de uma nova empresa: a YOUZE. Trata-se de uma plataforma de social selling que automatiza respostas no Instagram e no TikTok no intuito de facilitar vendas.

Em outras palavras, quando um seguidor comenta, responde um story ou envia uma mensagem, a ferramenta aciona respostas que ajudam a iniciar uma conversa e comercializar um produto ou serviço.

O público-alvo são aqueles que, embora consigam reunir uma boa quantidade de seguidores, enfrentam dificuldade para fechar negócios no ambiente online. De acordo com Patrocínio, a plataforma tem infraestrutura aprovada pela interface de programação de aplicações (API) oficial do Meta.

"É uma solução feita para ajudar empreendedores, criadores e instituições a vender pelas redes sociais com mais velocidade e menos barreira. Não estamos aqui apenas para automatizar. Queremos ajudar o empreendedor a vender por meio da audiência que já tem", diz ele.

Além de ter fundado a YOUZE ao lado de Marilia Dovigues (COO da empresa), o executivo também ocupa o cargo de CEO. Ele afirma que um dos objetivos do novo negócio é ajudar a democratizar o acesso à tecnologia de vendas nas redes sociais.

Patrocínio avalia que o mercado brasileiro sabe usar as redes sociais de forma criativa, mas que ainda sofre com a dependência de tráfego pago e com a falta de ferramentas acessíveis para vender de forma inteligente e automatizada.

"Até agora, esse segmento estava nas mãos de uma ferramenta estrangeira, com preços altos, em dólar, interface complexa e sem suporte local. Criamos uma plataforma em português, com preço em real e suporte brasileiro. A YOUZE foi feita por brasileiros e para brasileiros", detalha.

A empresa lançou também o programa YOUZE para organizações não-governamentais (ONGs). A iniciativa oferece, por 12 meses, acesso gratuito à plataforma para entidades que geram impacto na sociedade e buscam se comunicar melhor, captar recursos e ampliar a divulgação de suas causas, acrescenta o empresário.

Patrocínio revela que já há planos para expansão do negócio. "Nosso roadmap passa por evoluir o que já temos no Instagram e no TikTok, aumentando as possibilidades dentro da estratégia de social selling. Vamos adicionar novas formas de interação, leitura de comportamento e automações baseadas em jornada de compra. Também estamos expandindo a base de usuários com programas para agências, instituições sociais e pequenos empreendedores de nicho", destaca ele.

No longo prazo, o CEO vislumbra a expansão para outros países da América Latina com foco em pequenas empresas e criadores de conteúdo.

"Nosso objetivo não é competir por tecnologia. É colocar a tecnologia a serviço de quem está tentando vender no Instagram, no TikTok e nas redes sociais todos os dias. A gente acredita que vender mais e melhor não precisa ser caro e nem complexo; precisa ser viável", conclui o empresário.

Para saber mais, basta acessar: https://youze.com.br/

