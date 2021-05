Coronel Bicaco: Vereador reclama das dificuldades para imprimir documentos veiculares

No grande expediente da sessão ordinária do dia 17 de maio, o presidente do Poder Legislativo de Coronel Bicaco, vereador Itamar Sartori (PP), reclamou das dificuldades para a impressão de documentos veiculares após o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS) implementar o novo sistema.

— Você entra no site do DETRAN, precisa ter cadastro, precisa ter e-mail e criar senhas para ver se consegue imprimir o documento. Antes era pagar e receber o licenciamento em casa. Virou uma burocracia maior ainda — disse o edil.

Para Itamar Sartori, esse novo sistema de impressão de documentos veiculares é uma vergonha. Ele ressaltou que as pessoas que residem nas áreas rurais de municípios gaúchos terão mais dificuldades para conseguir imprimir o documento. — Centenas de propriedades rurais não têm acesso à internet — complementou o progressista.

— Se o Governo do Estado ou o DETRAN não quer mais imprimir o documento em papel-moeda, que imprima em outro papel e mande para o endereço dos proprietários. O cidadão já paga pelo documento veicular. É uma vergonha o que o DETRAN fez em relação a isso. Se a polícia rodoviária abordar e o motorista não ter o documento do veículo, vai multar com certeza — ressaltou o presidente do Poder Legislativo.

Itamar Sartori destacou que pessoas menos instruídas estão sendo prejudicadas, pois vários serviços passaram para sistemas informatizados e são feitos através de aplicativos contidos em telefones celulares. — Espero que os nossos deputados estaduais discutam esse tema e que tudo volte a ser como era antes — concluiu o vereador.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.