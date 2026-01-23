Dengue SC: com os dias quentes e úmidos, Secretaria da Saúde reforça a necessidade das medidas de prevenção contra a doença

Foto: Ricardo Trida/SECOM

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para a necessidade de se intensificar as medidas de prevenção contra o mosquitoAedes aegypti.Os dias quentes e úmidos do verão contribuem para uma proliferação maior do mosquito.

O estado vem apresentando um aumento médio de casos prováveis de dengue. Segundo os dados do Informe Epidemiológico, do dia 4 a 19 de janeiro, foram registradas 1.946 notificações de dengue, das quais 1.215 são consideradas casos prováveis. Na comparação com o mesmo período do ano 2025, onde foram registrados 701 casos prováveis, observa-se um aumento de 73% no número de casos prováveis.

Foram identificados 2.007 focos do mosquito em 199 municípios. Entre os 295 municípios catarinenses, 184 são classificados como infestados peloAedes aegypti.

“O cenário que vinhamos alertando desde o final ano passado está se concretizando, por isso, que as ações que iniciamos em 2023 seguem continuamente. Como Governo do Estado estamos fazendo a nossa parte juntamente com os municípios, mas apelo a população que mantenha hábitos de prevenção, como eliminar água parada, manter seus quintais e calhas limpos e permitir a entrada de agentes de endemias nas residências. Nosso foco é salvar vidas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Acesse o boletim completo AQUI.

Nota de Alerta nº 001/2026 – Potencial Aumento do Número de Casos de Dengue e Chikungunya SC

É fundamental a intensificação das ações junto aos municípios para enfrentamento da doença, envolvendo o controle vetorial, a vigilância epidemiológica e a assistência aos casos suspeitos e confirmados.

“O avanço das arboviroses em Santa Catarina resulta de uma combinação de fatores ambientais e comportamentais. As condições climáticas atuais favorecem a reprodução doAedes aegyptie, ao mesmo tempo, ainda enfrentamos desafios para que a população mantenha práticas preventivas de forma contínua. O enfrentamento é complexo: não basta eliminar criadouros, é preciso manter vigilância permanente e fortalecer o engajamento de todos”, destaca João Augusto Fuck, diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE).

Entre as ações prioritárias estão a identificação e o monitoramento das áreas de maior risco para transmissão, além da realização de atividades intersetoriais, como mutirões, com foco na eliminação de recipientes e objetos que favoreçam a proliferação do mosquito, ação que deve ser realizada por todos.

A DIVE também reforça a importância da procura de um serviço de saúde diante dos sintomas da doença, como febre, dores pelo corpo, dor atrás dos olhos, mal-estar, manchas vermelhas pelo corpo, entre outros.

O enfrentamento das arboviroses depende da atuação integrada entre poder público, profissionais de saúde e população, com foco na prevenção, detecção precoce e assistência adequada aos pacientes.