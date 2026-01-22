Governo federal proíbe a venda de mais uma marca de azeite de oliva

O governo federal apreendeu e proibiu a venda de todos os lotes de azeite de oliva da marca Terra das Oliveiras. A decisão foi publicada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Diário Oficial da União desta quinta-feira (22).

Com a medida, ficam proibidas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do azeite Terra das Oliveiras. Na decisão, a Anvisa afirma que o azeite anunciado tem origem desconhecida e que a comercialização do produto foi identificada na plataforma Shopee.

A Anvisa informou que a empresa responsável pela importação do produto é a JJ – Comércio de Alimentos Limitada, que, segundo a agência, foi “extinta por encerramento por liquidação voluntária, desde o dia 8 de janeiro de 2025”, junto à Receita Federal.

