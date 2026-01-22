Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo federal proíbe a venda de mais uma marca de azeite de oliva

Com a medida, ficam proibidas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do azeite Terra das Oliveiras.

Por: Marcelino Antunes Fonte: O Sul
22/01/2026 às 14h22
Governo federal proíbe a venda de mais uma marca de azeite de oliva
(Foto: Reprodução)

O governo federal apreendeu e proibiu a venda de todos os lotes de azeite de oliva da marca Terra das Oliveiras. A decisão foi publicada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Diário Oficial da União desta quinta-feira (22).

Com a medida, ficam proibidas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do azeite Terra das Oliveiras. Na decisão, a Anvisa afirma que o azeite anunciado tem origem desconhecida e que a comercialização do produto foi identificada na plataforma Shopee.

A Anvisa informou que a empresa responsável pela importação do produto é a JJ – Comércio de Alimentos Limitada, que, segundo a agência, foi “extinta por encerramento por liquidação voluntária, desde o dia 8 de janeiro de 2025”, junto à Receita Federal.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de master1305plus no Freepik
Saúde Há 7 minutos

Ginecologia moderna amplia cuidado contínuo durante a vida

Abordagem integrada considera prevenção, acompanhamento contínuo e orientação individualizada desde a adolescência, com atenção aos impactos físico...
Saúde Há 7 minutos

Governo quer que Enamed seja exame de proficiência para médicos

Medida precisa passar pelo congresso e valeria para edições futuras

 (Foto: Freepik)
Alerta Sanitário Há 1 hora

Surto fúngico raro é investigado após morte e dezenas de casos nos EUA

Infecção por histoplasma matou uma mulher e deixou ao menos 35 pessoas doentes na região de Nashville, no Tennessee.

 (foto: Rmcarvalho / Getty Images)
Vigilância Sanitária Há 2 horas

Anvisa determina retirada de lote de chocolate por erro de rotulagem

Produto foi embalado de forma incorreta, deixando de informar a presença de glúten e oferecendo risco a consumidores com restrições alimentares.

 (Foto: Freepik/ Divulgação)
Enfermagem Há 4 horas

Enfermeiros poderão prescrever antibióticos

Resolução do Cofen amplia lista de medicamentos e permite prescrição para adultos e crianças

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
28° Sensação
3.3 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Infoprodutos consolidam mercado digital brasileiro
Câmara Há 14 minutos

Proposta prevê folga remunerada no aniversário do trabalhador formal
Trânsito urbano Há 20 minutos

Veículos estacionados irregularmente bloqueiam acesso ao Hospital Santo Antônio
Tecnologia Há 34 minutos

Janeiro Branco: saúde mental ganha foco no trabalho
Educação Há 34 minutos

Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam nesta sexta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,64%
Euro
R$ 6,21 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 501,918,55 -0,46%
Ibovespa
176,510,19 pts 2.73%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias