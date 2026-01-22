Anvisa determina retirada de lote de chocolate por erro de rotulagem

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta quinta-feira (22/1), medida no Diário Oficial da União (DOU) determinando a retirada do chocolate Laka, produzido pela Mondelez, de mercados.

De acordo com o órgão, o lote nº CC28525493 apresentou falha de rotulagem. Durante o processo de produção, chocolates da versão com biscoito foram embalados indevidamente como se fossem chocolate branco Laka.

Ainda segundo a agência, com isso, a embalagem deixou de informar dados essenciais, como a indicação de glúten, o que representa risco para consumidores com alergias ou restrições alimentares.

A determinação ocorreu após a empresa comunicar voluntariamente o problema às autoridades sanitárias.

A reportagem do Metrópoles tentou contato com a Mondelez, responsável pela produção do produto mencionado, mas não conseguiu até o momento da publicação deste texto.

