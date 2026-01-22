Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Enfermeiros poderão prescrever antibióticos

Resolução do Cofen amplia lista de medicamentos e permite prescrição para adultos e crianças

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações G1
22/01/2026 às 11h24
Enfermeiros poderão prescrever antibióticos
(Foto: Freepik/ Divulgação)

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicou nesta quinta-feira (22) uma resolução que autoriza enfermeiros a prescrever antibióticos a pacientes, ampliando oficialmente o conjunto de medicamentos que podem ser indicados por esses profissionais.

A decisão ocorre após uma atualização promovida no ano passado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), que passou a aceitar o registro profissional de enfermeiros.

O SNGPC é responsável por acompanhar a movimentação de medicamentos em farmácias e drogarias privadas do país, incluindo entradas, como compras e transferências, e saídas, como vendas, transformações, transferências e perdas.

Com a mudança feita pela Anvisa, as receitas emitidas por enfermeiros passaram a ser reconhecidas para fins de monitoramento. No entanto, a autorização formal para a prescrição dependia de regulamentação do Cofen, o que foi efetivado com a nova resolução.

O texto atualiza a relação de medicamentos passíveis de prescrição por enfermeiros e passa a incluir os antibióticos amoxicilina, azitromicina e eritromicina. As substâncias poderão ser indicadas tanto para pacientes adultos quanto pediátricos.

Quando a atualização do sistema foi anunciada, no ano passado, o Conselho Federal de Medicina (CFM) manifestou-se contra a medida. A entidade chegou a acionar a Justiça para barrar uma resolução que autorizava enfermeiros do Distrito Federal a prescrever antibióticos.

 


■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

UBSs realizam Dia D de vacinação contra sarampo neste sábado em SP

Medida visa verificar e atualizar a carteirinha vacinal da população

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 18 horas

Saúde Estadual abre 35 vagas em programas de residência na área da saúde

Foto: Divulgação /SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), está com inscrições abertas para dois processos seletivos de residência voltados à capa...

 freepik
Saúde Há 18 horas

Retinopatia diabética em gestantes exige atenção redobrada

Mulheres com diabetes gestacional ou preexistente apresentam maior risco de progressão acelerada da retinopatia durante a gestação, sendo que a det...

 Imagem de Freepik
Saúde Há 21 horas

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica

Médico especialista explica como o rastreio precoce de doenças e as terapias regenerativas têm ganhado espaço na medicina para reduzir dores e poss...

 Imagem de Nicomodaz no Freepik
Saúde Há 21 horas

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Pacientes jovens lideram a demanda por transplante capilar e técnica minimamente invasiva se destaca por resultados naturais. A Dra. Estela Munhoz,...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
26° Sensação
2.12 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Matrículas Há 42 minutos

Inscrições abertas para programas sociais de crianças e adolescentes
Enfermagem Há 46 minutos

Enfermeiros poderão prescrever antibióticos
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova desconto na conta de luz para pessoas em tratamento de câncer
Senado Federal Há 48 minutos

Ensino de defesa civil na escola está na pauta da Comissão de Educação
Entretenimento Há 1 hora

BeFly lança 2º e-book com principais tendências do turismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,11%
Euro
R$ 6,23 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 502,508,63 -0,87%
Ibovespa
174,875,13 pts 1.78%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias