UBSs realizam Dia D de vacinação contra sarampo neste sábado em SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza neste sábado (24), uma ação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para intensificar a vacinação contra o sarampo e a febre amarela. Chamada de Dia D, a medida visa verificar e atualizar a carteirinha vacinal da população em todas as regiões da cidade.

As UBSs funcionarão no sábado, das 8h às 17h, e disponibilizarão diversos imunizantes do calendário vacinal. As vacinas também serão ofertadas, no mesmo período, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas. A população pode localizar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde. Acesse a plataforma aqui https://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ .

Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, ações de multivacinação também acontecerão nos Centros Educacionais Unificados (CEUs), no sábado, das 9h às 16h.

Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Mariana Araújo, “a vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo, a febre amarela, e diversas doenças. Manter a caderneta atualizada é essencial para a saúde de toda a população, pois evita a reintrodução e a circulação de doenças imunopreveníveis”.

A SMS aponta que desde que as ações de intensificação da vacinação começaram em 12 de janeiro, mais de 30 mil doses de imunizantes foram aplicadas. Dessas doses, 16.024 foram vacinas contra sarampo e 14.748 contra febre amarela.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior