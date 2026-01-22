Quinta, 22 de Janeiro de 2026
UBSs realizam Dia D de vacinação contra sarampo neste sábado em SP

Medida visa verificar e atualizar a carteirinha vacinal da população

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/01/2026 às 10h44
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza neste sábado (24), uma ação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para intensificar a vacinação contra o sarampo e a febre amarela. Chamada de Dia D, a medida visa verificar e atualizar a carteirinha vacinal da população em todas as regiões da cidade.

As UBSs funcionarão no sábado, das 8h às 17h, e disponibilizarão diversos imunizantes do calendário vacinal. As vacinas também serão ofertadas, no mesmo período, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas. A população pode localizar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde. Acesse a plataforma aqui https://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ .

Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, ações de multivacinação também acontecerão nos Centros Educacionais Unificados (CEUs), no sábado, das 9h às 16h.

Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Mariana Araújo, “a vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo, a febre amarela, e diversas doenças. Manter a caderneta atualizada é essencial para a saúde de toda a população, pois evita a reintrodução e a circulação de doenças imunopreveníveis”.

A SMS aponta que desde que as ações de intensificação da vacinação começaram em 12 de janeiro, mais de 30 mil doses de imunizantes foram aplicadas. Dessas doses, 16.024 foram vacinas contra sarampo e 14.748 contra febre amarela.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Freepik/ Divulgação)
Enfermagem Há 49 minutos

Enfermeiros poderão prescrever antibióticos

Resolução do Cofen amplia lista de medicamentos e permite prescrição para adultos e crianças

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 18 horas

Saúde Estadual abre 35 vagas em programas de residência na área da saúde

Foto: Divulgação /SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), está com inscrições abertas para dois processos seletivos de residência voltados à capa...

 freepik
Saúde Há 18 horas

Retinopatia diabética em gestantes exige atenção redobrada

Mulheres com diabetes gestacional ou preexistente apresentam maior risco de progressão acelerada da retinopatia durante a gestação, sendo que a det...

 Imagem de Freepik
Saúde Há 21 horas

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica

Médico especialista explica como o rastreio precoce de doenças e as terapias regenerativas têm ganhado espaço na medicina para reduzir dores e poss...

 Imagem de Nicomodaz no Freepik
Saúde Há 21 horas

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Pacientes jovens lideram a demanda por transplante capilar e técnica minimamente invasiva se destaca por resultados naturais. A Dra. Estela Munhoz,...

