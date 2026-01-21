Quarta, 21 de Janeiro de 2026
Saúde Estadual abre 35 vagas em programas de residência na área da saúde

Foto: Divulgação /SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), está com inscrições abertas para dois processos seletivos de residência voltados à capa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
21/01/2026 às 18h22
Saúde Estadual abre 35 vagas em programas de residência na área da saúde
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação /SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), está com inscrições abertas para dois processos seletivos de residência voltados à capacitação de profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS).

“As residências são estratégicas para a formação de profissionais qualificados, pois integram ensino e prática no cotidiano dos serviços. Esse modelo fortalece o trabalho em equipe e contribui para um cuidado integral e humanizado à população”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Os editais dos Programas de Residência Médica e de Residência em Área Profissional da Saúde oferecem, ao todo, 480 vagas, distribuídas em diferentes unidades hospitalares da rede estadual. Atualmente estão abertos dois editais suplementares, ofertando 35 vagas. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até sexta-feira, 23 de janeiro.

O processo seletivo suplementar de Residência Médica disponibiliza 10 vagas em diversas especialidades, com atuação em hospitais catarinenses. Já a Residência em Área Profissional da Saúde conta com 25 vagas nas modalidades uniprofissional e multiprofissional, abrangendo diferentes categorias. Os editais completos podem ser consultados abaixo:

Edital nº 2/2026/ – Residência em Área Profissional da Saúde

Edital nº 1/2026/SES – Residência Médica

Os programas de residência da SES são orientados por diretrizes como multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, conceito ampliado de saúde, integralidade do cuidado, organização em rede e educação permanente. As iniciativas reforçam o papel da instituição na formação de profissionais preparados para o SUS, contribuindo para a qualificação da assistência e o desenvolvimento de aptidões dos residentes.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram:  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
