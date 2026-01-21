Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Pacientes jovens lideram a demanda por transplante capilar e técnica minimamente invasiva se destaca por resultados naturais. A Dra. Estela Munhoz,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/01/2026 às 15h17
Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais
Imagem de Nicomodaz no Freepik

Cerca de 95% dos pacientes que realizaram transplante capilar em 2024 tinham entre 20 e 35 anos e o número de mulheres que procuraram a cirurgia cresceu 16,5%, em comparação com 2021, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC).

Uma pesquisa comandada pela entidade revela que a maior parte dos procedimentos realizados no Brasil, em 2022, foi feita por pacientes entre 30 e 39 anos. A ABCRC também registra o aumento na exigência por resultados naturais e técnicas menos invasivas, com destaque para procedimentos como Follicular Unit Excision (FUE, ou extração folicular unitária).

A Dra. Estela Munhoz, médica cirurgiã, explica que a técnica FUE consiste na extração individual das unidades foliculares que produzem os fios de cabelo de uma área doadora — geralmente a parte posterior da cabeça, onde os fios não possuem a informação genética da calvície androgenética, doença iniciada na adolescência e geneticamente determinada.

"Esses folículos são retirados um a um com instrumentos de alta precisão, por meio de uma incisão na pele em forma cilíndrica com o folículo no centro. Posteriormente, o fio é retirado com uma pinça e implantado na área da calvície", detalha a especialista.

Segundo a médica, o método gera um orifício mínimo e circular, o que evita grandes incisões e cicatrizes lineares — resultado de outras técnicas mais antigas. A Dra. Estela Munhoz acrescenta que, por ser minimamente invasiva, a FUE proporciona menor dor no pós-operatório, uma cicatrização mais rápida e um aspecto mais natural ao couro cabeludo.

Outro levantamento da ABCRC aponta que 80% dos pacientes que procuram a restauração capilar possuem queda de cabelo genética, enquanto 10% por queda induzida por medicamentos, por questões nutricionais, hormonais/metabólicas, dermatológicas, 5% por necessidade de reconstrução e 5% por necessidades de cirurgia pós-cosmética.

Avaliação médica e planejamento da linha capilar

A cirurgiã esclarece que é realizada uma avaliação inicial individualizada, que inclui análise clínica detalhada e apuração do histórico do paciente. "O especialista examina o couro cabeludo a olho nu e com uso de aumento para identificar o tipo e padrão da alopecia, grau de calvície, qualidade, espessura e densidade dos fios, presença de doenças ativas e saúde da pele".

Também são observadas a queixa principal e tempo de evolução da queda capilar, histórico familiar de calvície, doenças pré-existentes, uso de medicamentos, procedimentos capilares anteriores, hábitos de vida — como estresse, tabagismo e alimentação.

Além disso, a região de onde os folículos serão retirados é avaliada, considerando a quantidade de unidades foliculares disponíveis, resistência dos fios à queda, densidade por centímetro quadrado e possibilidade de extração segura sem comprometer a estética da área.

"Com base em todas as informações, o médico define se o paciente é um bom candidato ao transplante, a técnica indicada, a quantidade, o desenho, e alinha as expectativas. Neste contexto, é fundamental compreender o tempo de crescimento dos fios transplantados, os cuidados pré e pós-operatórios, os riscos e benefícios do procedimento e a importância dos retornos", enfatiza a Dra. Estela Munhoz.

Uma linha capilar é desenhada diretamente no couro cabeludo com um marcador cirúrgico, o paciente participa ativamente, visualizando e aprovando o desenho antes do procedimento. A médica ressalta que o desenho também considera a direção natural de crescimento dos cabelos, o ângulo correto de implantação e a continuidade com os fios originais.

"Uma linha capilar natural não é reta. Por isso, o cirurgião cria micro-irregularidades e ondulações suaves, alterna unidades foliculares com um fio na linha frontal e evita simetria excessiva, que pode deixar o resultado artificial. A maior densidade é concentrada logo atrás da linha frontal, a linha em si recebe menor densidade e fios mais finos, garantindo transição suave com o cabelo existente", revela a cirurgiã.

De acordo com a Dra. Estela Munhoz, pacientes mais jovens recebem uma linha capilar mais conservadora, evitando um desenho artificial e prevenindo problemas com a progressão futura da calvície. Em pacientes mais maduros, a linha pode ser levemente mais alta, mantendo um aspecto natural e condizente com a idade.

O transplante capilar com a técnica FUE é recomendado para calvície androgenética em homens e mulheres, quando já há falhas visíveis ou rarefação capilar, entradas e linha frontal recuada, para redefinir o contorno capilar de forma natural, para falhas causadas por traumas, cicatrizes, queimaduras ou cirurgias, para correção de transplantes anteriores e para perda de cabelo em sobrancelhas, barba ou bigode.

"A técnica FUE é indicada em diversos casos, desde que o paciente passe por uma avaliação médica especializada e se constate área doadora suficiente. Não é indicado para pacientes com queda capilar ativa e não controlada, doenças do couro cabeludo. Por isso, a avaliação com um profissional especializado é essencial para definir a melhor abordagem e garantir resultados seguros e duradouros", conclui a Dra. Estela Munhoz.

Para saber mais, basta acessar o site da Dra. Estela Munhoz: https://clinicaestelamunhoz.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Saúde Há 53 minutos

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica

Médico especialista explica como o rastreio precoce de doenças e as terapias regenerativas têm ganhado espaço na medicina para reduzir dores e poss...
Saúde Há 2 horas

Anvisa proíbe venda de canetas emagrecedoras sem registro no país

Não há garantia sobre conteúdo ou qualidade dos produtos, diz agência

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Genérico do Dexilant, usado contra refluxo, recebe registro da Anvisa

Medicamento pode ser prescrito para adultos e adolescentes

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Anvisa suspende suplementos alimentares de duas marcas; confira

Produtos são da Cycles Nutrition e Mushin

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 22 horas

Com recursos do Governo do Estado, avançam as obras do Hospital Santo Antônio, em Blumenau

Foto: Larissa Machado Candiotto/Comunicação HSAAs obras da nova torre do Hospital Santo Antônio, em Blumenau, tiveram início. O empreendimento cont...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
28° Sensação
3.44 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 19 minutos

Em Davos, Trump diz que quer comprar Groenlândia sem uso da força
Economia Há 34 minutos

MME prevê demanda por R$ 120 bi em sistema de transmissão
Saúde Há 49 minutos

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica
Geral Há 49 minutos

Após alta hospitalar, primo de crianças desaparecidas auxilia na busca
Saúde Há 1 hora

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -1,02%
Euro
R$ 6,22 -1,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,317,82 -1,32%
Ibovespa
170,747,38 pts 2.69%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias