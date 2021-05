Nova remessa de vacina da Pfizer chegará a Santo Ângelo

A Secretaria da Saúde (SES) começa a expandir para o interior, nesta segunda-feira (24/05), a imunização contra o coronavírus com a vacina Comirnaty/Pfizer-Biontech. Nesta primeira remessa, a SES irá distribuir 80.844 doses (do total de 108.264 em estoque) para 407 municípios. Além das vacinas, os municípios recebem seringas e diluentes (soro fisiológico).

“Os municípios que recebem as doses nesta segunda (24) nos garantiram estar com equipes técnicas e de vacinadores capacitadas para aplicar as vacinas da Pfizer com agilidade, o que é fundamental para não corrermos o risco de desperdiçar doses. Alguns não querem receber agora porque ainda têm bom estoque das outras vacinas, inclusive Coronavac para segunda dose, ou então acham que precisam investir mais em capacitação”, explicou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

As doses da Pfizer serão entregues vias terrestre e aérea. Na manhã desta segunda (24), representantes de seis coordenadorias regionais de saúde (CRS) podem retirar os quantitativos de seus municípios na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na capital. Ainda durante a manhã, às 11h, dois voos partem para o interior para acelerar as entregas para 12 regionais.

Os quantitativos dos municípios que optaram por não receber as vacinas da Pfizer nesta segunda (24) ficarão reservados na Ceadi para entrega posterior.

Na semana passada, a SES realizou treinamentos, via videoconferência, para capacitar equipes de imunizações de municípios. O treinamento específico para a vacina da Pfizer foi necessário por essas doses terem características específicas e diferenciadas de armazenamento, manuseio e aplicação. Os municípios receberão suas doses refrigeradas (entre 2°C e 8°C). Nesta temperatura, as doses podem ficar por até cinco dias (120 horas).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.