Anvisa proíbe venda de canetas emagrecedoras sem registro no país

Não há garantia sobre conteúdo ou qualidade dos produtos, diz agência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/01/2026 às 14h17

Os medicamentos à base de tirzepatida das marcas Synedica e TG, e de retatrutida, de todas as marcas e lotes, tiveram sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e uso proibidos pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa) nesta quarta-feira (21). Esses produtos são popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras do Paraguai”.

Segundo a agência, esses medicamentos são produzidos por empresas desconhecidas e são vendidos – em perfis no Instagram – “sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa”.

A Anvisa diz também em seu comunicado que, por serem irregulares e de origem desconhecida, “não há garantia sobre o seu conteúdo ou qualidade”, e que por isso essas canetas emagrecedoras não podem ser usadas “em nenhuma hipótese”.

A resolução sobre a proibição foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta.

Imagem de Freepik
Saúde Há 52 minutos

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica

Médico especialista explica como o rastreio precoce de doenças e as terapias regenerativas têm ganhado espaço na medicina para reduzir dores e poss...

 Imagem de Nicomodaz no Freepik
Saúde Há 1 hora

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Pacientes jovens lideram a demanda por transplante capilar e técnica minimamente invasiva se destaca por resultados naturais. A Dra. Estela Munhoz,...

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Genérico do Dexilant, usado contra refluxo, recebe registro da Anvisa

Medicamento pode ser prescrito para adultos e adolescentes

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Há 21 horas

Anvisa suspende suplementos alimentares de duas marcas; confira

Produtos são da Cycles Nutrition e Mushin

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 22 horas

Com recursos do Governo do Estado, avançam as obras do Hospital Santo Antônio, em Blumenau

Foto: Larissa Machado Candiotto/Comunicação HSAAs obras da nova torre do Hospital Santo Antônio, em Blumenau, tiveram início. O empreendimento cont...

Internacional Há 19 minutos

Em Davos, Trump diz que quer comprar Groenlândia sem uso da força
Economia Há 34 minutos

MME prevê demanda por R$ 120 bi em sistema de transmissão
Saúde Há 49 minutos

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica
Geral Há 49 minutos

Após alta hospitalar, primo de crianças desaparecidas auxilia na busca
Saúde Há 1 hora

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Dólar
R$ 5,32 -1,02%
Euro
R$ 6,22 -1,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,317,82 -1,32%
Ibovespa
170,747,38 pts 2.69%
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
