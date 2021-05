Redentora começa a semana com 57 casos ativos de Covid-19

Dados epidemiológicos atualizados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), na segunda-feira (24/05), mostram que Redentora tem 57 casos ativos do novo coronavírus. A publicação oficial não revela o número de pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais.

O município registra 830 moradores infectados e 22 óbitos desde o início da pandemia. Do total de contaminados, 751 estão recuperados.

No momento, seis redentorenses estão hospitalizados em função do vírus. Cinco ocupam leitos em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e um na enfermaria.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.