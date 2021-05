Santo Augusto: Vacinação para pessoas com comorbidades acima de 36 anos inicia amanhã

A secretaria municipal de saúde de Santo Augusto inicia a nova etapa de vacinação para pessoas com comorbidades acima de 36 anos a partir de amanhã, 25 de maio.

Os munícipes devem trazer documento que comprove a comorbidade. Segundo a nota técnica do Estado, os hipertensos que se enquadram no grupo devem estar tomando 3 tipos de diferentes de medicamentos para pressão arterial ou ter lesão cardíaca (avaliado pelo médico).

A vacinação ocorre na Unidade Básica de Saúde.

