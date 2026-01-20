Com recursos do Governo do Estado, avançam as obras do Hospital Santo Antônio, em Blumenau

Foto: Larissa Machado Candiotto/Comunicação HSA

As obras da nova torre do Hospital Santo Antônio, em Blumenau, tiveram início. O empreendimento contará com investimento de R$ 98 milhões do Governo de Santa Catarina. Nesta terça-feira (20), o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve no local para acompanhar os trabalhos.

“Estamos na fase de demolições, etapa fundamental para que a obra avance cada vez mais. O Hospital Santo Antônio é referência para toda Santa Catarina e este é um investimento do Governo do Estado que amplia a estrutura e fortalece o atendimento à população”, destaca o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A construção faz parte de um dos maiores investimentos em infraestrutura da história do Hospital Santo Antônio. A ampliação irá acrescentar mais de 11 mil m² à estrutura do hospital, com um novo espaço de 10 pavimentos, heliponto, 10 leitos adicionais de UTI e 122 novos leitos de internação.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Larissa Machado Candiotto/Comunicação HSA

“Essa é uma obra de suma importância para toda a região do Vale do Itajaí e para o Estado de Santa Catarina, pelas referências que o Hospital Santo Antônio atende”, afirma a Vice-Prefeita de Blumenau, Maria Regina de Souza Soar, que acompanhou a visita.

O projeto prevê ainda quatro salas cirúrgicas, 20 leitos de recuperação anestésica, unidade de Hemodinâmica, nova Central de Materiais Esterilizados, áreas de apoio e abastecimento ampliadas e uma recepção geral renovada.

O presidente da Comissão de Obras, Dr. Adélcio Salvalágio explica que após a fase de demolições, que deve ser concluída nas próximas semanas, será iniciada a etapa de estaqueamento, quando a estrutura começará a ganhar forma.

“É um projeto de grande relevância que irá atender milhares de pessoas e beneficiar diversas regiões, contando com o apoio e a soma de esforços do Governo do Estado”, conclui o Presidente do Conselho Curador, Sr. Luís Rebellato.

Texto: Bruna Ziekuhr / Comunicação HSA

