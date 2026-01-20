Terça, 20 de Janeiro de 2026
Hospitais de Florianópolis ganham novas mobílias para melhorar o atendimento à população

Foto: Victória Lopes/Ascom SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou a entrega de novas poltronas ao Hospital Governador Celso Ramos (HGCR)...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
20/01/2026 às 15h54
Hospitais de Florianópolis ganham novas mobílias para melhorar o atendimento à população
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou a entrega de novas poltronas ao Hospital Governador Celso Ramos (HGCR) e ao Hospital Nereu Ramos (HNR), em Florianópolis. A iniciativa integra os investimentos do Governo do Estado voltados à modernização e qualificação da rede hospitalar.

O Hospital Governador Celso Ramos recebeu 157 poltronas destinadas aos acompanhantes, adquiridas com investimento superior a R$ 130 mil, além de escadas hospitalares e mesas de cabeceira. As cadeiras oferecem melhores condições de conforto durante o período de internação, com estrutura reforçada em aço, estofamento no assento, encosto, apoio para braços e pernas, além de sistema de reclínio com ajuste prático, que permite diferentes posições de descanso.

Já o Hospital Nereu Ramos foi beneficiado com 25 poltronas, adquiridas com investimento de R$ 20 mil e escadas hospitalares, garantindo maior comodidade e segurança aos usuários.

“Esse recebimento contribui diretamente para a humanização do atendimento, oferecendo mais conforto aos acompanhantes e mais segurança e autonomia aos pacientes. São recursos simples, porém essenciais, que qualificam a assistência e reforçam o cuidado digno e seguro no ambiente hospitalar”, comentou a diretora do HNR, Bárbara Maurício Caetano Leite.

As entregas fazem parte da estratégia contínua de modernização da rede estadual de saúde, que inclui obras, reformas e a renovação de mobiliários e equipamentos. As ações reforçam o compromisso do Governo de Santa Catarina com a melhoria dos serviços prestados à população.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram:  @saude.sc

