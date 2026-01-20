Terça, 20 de Janeiro de 2026
Tribunal de Justiça destina R$ 10 milhões para o Hospital Santo Antônio

Recursos serão destinados à construção de novo prédio, ampliando a estrutura e o atendimento pelo SUS na região Celeiro

Por: Marcelino Antunes Fonte: TJ / HSA / RS NORTE
20/01/2026 às 09h28
Tribunal de Justiça destina R$ 10 milhões para o Hospital Santo Antônio
(Foto: Reprodução / RS Norte)

Mais uma grande conquista do Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela, na região Celeiro. Na quarta-feira,21, integrantes do Tribunal de Justiça do RS estarão na cidade de Tenente Portela para formalizar o repasse de R$10 milhões para a casa de saúde que vem ampliando sua estrutura e atendendo pacientes, pelo SUS, de dezenas de municípios.

Segundo a presidente do HSA, Mirna Kinsel Braucks, os R$ 10 milhões serão aplicados na construção do novo prédio da casa de saúde, que estará localizado em frente ao HSA. “Estamos muito felizes com a destinação dos recursos pelo Tribunal de Justiça, pois garante condições de seguir com a obra e ampliar ainda mais o atendimento da população”, ressaltou. Mirna informou que o alicerce do novo prédio, que terá cinco andares, já está concluído.

A presidente do HSA informou, ainda, que na construção do novo prédio e aquisição dos equipamentos necessários serrão necessários dezenas de milhões de Reais. Ela detalhou que o HSA efetivou um financiamento de R$ 50 milhões do governo federal, com pagamento em 20 anos e dois de carência.

Atualmente o HSA conta com 151 leitos e no novo prédio serão ofertados mais 40 leitos

 

Tribunal de Justiça

 

O repasse da verba total de R$ 103 milhões foi formalizado nesta segunda-feira,19, em termo de cooperação entre o Tribunal e o Executivo Estadual, e contempla atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital e no interior do RS. No interior do RS, além de Tenente Portela serão beneficiados hospitais de Campo Bom, Caxias do Sul, Faxinal do Soturno e Portão.

Os recursos se destinam à aquisição de medicamentos, serviços na especialidade de oncologia e melhorias na infraestrutura de hospitais de Porto Alegre e das cidades do interior.

O ato de formalização do termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e o Executivo Estadual contou com a presença do Presidente do TJRS, Desembargador Alberto Delgado Neto e do Governador Eduardo Leite. O evento aconteceu às 17h30min no Palácio da Justiça, em Porto Alegre. O evento também marcou a prestação de contas dos convênios firmados em anos anteriores com a Secretaria Estadual de Saúde — desde 2020, o TJRS encaminhou R$ 387 milhões para investimentos em qualificação hospitalar e em serviços de saúde voltados à população gaúcha.

Além das manifestações do Presidente e do Governador, o evento contou com a manifestação da Secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, e da Juíza-Corregedora Nadja Mara Zanella, gestora dos convênios no TJRS e integrante do Comitê Estadual de Saúde.

 

Judiciário Solidário

A destinação dos valores é mais uma ação do Judiciário Solidário, programa criado e consolidado durante a pandemia com o objetivo de contribuir para a qualificação de atendimentos públicos e para a redução da judicialização em setores como saúde, educação, assistência social e segurança.

Mais informações do novo prédio do HSA: No térreo, ficará uma das novidades do HSA para 2026: a ressonância magnética, que fará 3 mil exames por ano. O equipamento, adquirido, custou R$ 6 milhões e virá da Holanda.

 

Distribuição dos serviços por andar

 

– Térreo e 1º andar: ressonância magnética; acolhimento de pacientes, com lanchonete e espaços para descanso de pacientes, acompanhantes e motoristas.

– 2º andar: ambulatórios de consultas médicas de diversas especialidades

– 3º andar: espaço para internações, com 40 novos leitos

– 4º andar: espaço com serviços a serem definidos.

– 5º andar: residência médica, com salas de aula, sala de reuniões e alojamentos.

 

 

