Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

VWO e AB Tasty Unem Forças para Redefinir o Futuro da Otimização da Experiência Digital

Everstone Capital investe capital adicional substancial para a criação de uma plataforma em escala

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/01/2026 às 06h27

PARIS, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VWO e AB Tasty, duas pioneiras no espaço de otimização, fecharam um acordo definitivo de fusão, sujeito às condições habituais de fechamento. Essa fusão criará uma plataforma de otimização de experiência digital líder do setor, oferecendo experimentação, personalização adaptativa em tempo real, insights comportamentais e análises por IA.

A nova empresa conjunta terá uma escala significativa, superando US $100 milhões em receita anual de mais de 4.000 clientes em todo o mundo. Ela terá uma presença dominante nas suas duas maiores regiões – Estados Unidos e Europa, com cerca de 90% da sua receita. Com 11 escritórios e equipes distribuídas em toda a América do Norte, América Latina, Europa e APAC, essa fusão desbloqueia o alcance global com a execução local. Seu objetivo é criar parcerias mais profundas com os clientes com a nossa experiência no mercado e fazer investimentos significativos em uma plataforma de tecnologia de pilha completa, oferecendo recursos nativos de IA.

"A VWO foi fundada com a convicção de que ótimos produtos, fundamentos sólidos e pensamento de longo prazo criam empresas duradouras. A AB Tasty tem uma equipe que compartilha essa filosofia e nos complementa profundamente na capacidade de produtos e organizações, ao mesmo tempo que se alinha fortemente com a nossa cultura, visão e missão. Juntos, vemos uma oportunidade de criar um líder global que ofereça maior escala, profundidade e consistência aos clientes e, ao mesmo tempo, de nos manter comprometidos com a principal proposta de valor que proporcionou sucesso às duas empresas", disse Sparsh Gupta, Cofundador e CEO da VWO.

A nova empresa será liderada por uma equipe executiva cofundadora fortalecida das duas organizações. Sparsh Gupta, Cofundador e CEO da VWO, será o Diretor Executivo da nova empresa. Ankit Jain assumirá o cargo de Diretor de Produtos e Tecnologia. Rémi Aubert, Cofundador e Co-CEO da AB Tasty, será Diretor de Clientes e Estratégia, e Alix de Sagazan, outro Cofundador e Co-CEO da AB Tasty, será Diretor de Receita. O contínuo investimento substancial em propriedades individuais substanciais na nova empresa demonstram a profunda confiança e entusiasmo desses líderes.

"Nossa foco sempre foi criar um líder global em experimentação e otimização da experiência que ofereça valor tangível e mensurável aos clientes. Nos últimos anos, ao refletirmos sobre o próximo capítulo da AB Tasty, ficou muito claro que o caminho certo era o alinhamento - ambição, cultura, produto e geografia. Com a VWO, o alinhamento ficou claro desde o início: ambição compartilhada, valores compartilhados, pontos fortes complementares e um compromisso comum com os clientes. Essa união nos dá a oportunidade de dar continuidade ao nosso objetivo, mas em uma escala muito maior, com recursos substancialmente maiores", disse Alix de Sagazan, Co-CEO da AB Tasty.

A transação é liderada pela Everstone Capital, sediada em Singapura, a unidade de capital privado do Everstone Group, que se concentra em investimentos de controle no espaço de mercado intermediário com forte foco no setor de tecnologia. A Everstone Capital é acionista majoritária da VWO e está investindo capital adicional substancial para continuar sendo a maior acionista institucional da nova empresa.

"Este investimento dá continuidade ao objetivo da Everstone de combinar a profunda experiência de domínio com a perspectiva de geografia cruzada para a criação de um líder de mercado, neste caso, uma plataforma global de otimização de experiência digital de primeira classe. Juntas, a VWO e a AB Tasty irão oferecer os produtos mais abrangentes da categoria e ter uma presença geográfica bem equilibrada, com uma participação de mercado líder em várias regiões importantes. A Everstone também apoiará a empresa com um conselho consultivo composto por alguns dos principais experts e operadores do setor", disse Sandeep Singh, Diretor Administrativo da Everstone Capital.

A VWO e a AB Tasty fornecerão mais informações no momento apropriado, uma vez que as condições habituais de fechamento sejam atendidas e a transação seja concluída.

Sobre a VWO:
Fundada em 2010, a VWO é uma plataforma unificada de otimização de experiência que as equipes de produtos, marketing, crescimento e engenharia usam para aprimorar as jornadas dos clientes e acelerar o desempenho digital. Com um conjunto conectado de ferramentas de experimentação, análise, personalização e entrega de recursos, a VWO viabiliza que as organizações tomem decisões baseadas em dados em escala. Com a confiança de mais de 3.000 marcas como Forbes, Walt Disney, Amway, Hilton Vacations, TAP Portugal, Cigna em comércio eletrônico, SaaS, viagens e mídia, a VWO ajuda as equipes a oferecer melhorias consistentes e mensuráveis para experiência, conversão e receita. Website: https://vwo.com/

Sobre a AB Tasty:
Fundada em 2014 em Paris, a AB Tasty é uma plataforma líder em experimentação e personalização que viabiliza que marcas globais otimizem experiências digitais por meio de testes A/B, gerenciamento de recursos e personalização orientada por IA. Ela é utilizada por mais de 1.000 marcas líderes globais, inclusive L’Oreal, Samsonite, USA Today e Ganni, e em vários setores, incluindo viagens, varejo, bancos e seguros. Website: https://abtasty.com/

Sobre a Everstone Capital:
A Everstone Capital, unidade de capital privado do Everstone Group, é uma empresa de investimentos com sede em Singapura, com US $3,5 bilhões em ativos sob gestão e presença em sete escritórios globais. A empresa está concentrada em investimentos de médio porte, focados no controle, em setores de alto crescimento, incluindo Serviços de Tecnologia, Saúde e Farmacêutica, Consumidor, Serviços Financeiros e Industriais. Nossa abordagem de criação de plataformas combina experiência operacional com capital estratégico para gerar valor sustentável e impulsionar o crescimento a longo prazo.

Com uma equipe de cerca de 100 profissionais experientes, oferecemos conhecimento profundo de domínio, visão local e uma vantagem de execução no local para cada parceria. Nosso modelo de propriedade ativa e execução disciplinada nos permite escalar negócios, acelerar a transformação e oferecer retornos consistentemente ajustados ao risco para nossos investidores. Website: https://everstonecapital.com/

Para perguntas da mídia, envie email para [email protected] para Wingify e AB Tasty, e email para [email protected] para Everstone Capital.

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001160119)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Andrea Piacquadio
Tecnologia Há 16 horas

IA impulsiona o planejamento B2B no início do ano

A IA tornou-se central no planejamento estratégico B2B, deixando de ser experimental e passando a apoiar decisões operacionais, comerciais e de rel...

 www.freepik.com
Tecnologia Há 19 horas

Leilões de veículos crescem e ampliam alertas a golpes

Com o aumento da participação de pessoas físicas em leilões, crescem também as tentativas de fraude. Leiloeiro oficial explica como identificar gol...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 19 horas

Automação e estratégia são tendências da advocacia em 2026

Estudo revela adesão crescente às ferramentas digitais e especialistas projetam salto de eficiência e competitividade

 Freepik
Tecnologia Há 22 horas

CFOs globais apostam em AI como principal estratégia de crescimento

Investimento em inteligência artificial é apontado por líderes como principal estratégia de desenvolvimento em meio à volatilidade econômica

 Freepick
Tecnologia Há 4 dias

Crescimento empresarial impulsiona adoção de ERP

Estudos de mercado apontam crescimento do uso de ERPs entre pequenas e médias empresas na América Latina. Integração de dados e gestão estruturada ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 24°
20° Sensação
2.85 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 32 minutos

Mobilização para produzir vacina contra covid deixou legado para o SUS
Geral Há 1 hora

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões
Geral Há 1 hora

Rio de Janeiro comemora hoje padroeiro com missas e procissão
Economia Há 2 horas

Perpétuos de Criptomoedas Ganham Impulso com Traders Definindo o Cenário para 2026
Caso inusitado Há 2 horas

Homem esquece caminhonete em oficina e mobiliza polícia para localizá-la no RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,355,38 -2,05%
Ibovespa
164,849,27 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias