Saúde em Obras: Hospital Regional de São José entrega setor de Reanimação da Emergência revitalizado

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inaugurou, nesta segunda-feira, 19, a revitalização do setor de Reanimação da Emergência do Hospital Regional de São José (HRSJ). A intervenção contemplou a qualificação da infraestrutura, adequações na rede elétrica e no sistema de climatização, além da implantação de dispositivos assistenciais, elevando os padrões de segurança e a qualidade do atendimento.

Com as melhorias executadas, a capacidade assistencial foi ampliada de seis para 10 leitos, viabilizada pela expansão da rede de gases medicinais. A sala de Reanimação também passou a contar com três novos pontos para hemodiálise, fortalecendo o cuidado aos pacientes renais em estado crítico.

“Estamos entregando, espaço por espaço, as revitalizações conforme a determinação do governador Jorginho Mello. A partir de agora, os pacientes que estavam em uma ala temporária retornam para cá, permitindo a continuidade das intervenções e melhorias no Hospital Regional de São José. É o maior hospital da Grande Florianópolis e essas mudanças são necessárias. É um desafio enorme fazer essas revitalizações com o hospital funcionando, mas hoje é mais um exemplo de que é possível”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A obra incluiu a renovação do forro em gesso, pintura geral, substituição de portas, reforma do banheiro e a troca completa da manta vinílica. O ambiente recebeu ainda bate-macas, suportes para soro e monitores multiparamétricos, além de novo mobiliário e sistema de climatização, assegurando melhores condições de acolhimento à população e mais conforto para os profissionais de saúde.

“Aqui atendemos pacientes críticos e graves que chegam à nossa unidade. Esse espaço foi totalmente revitalizado e ampliado para que possamos atender melhor a população. É uma obra que permitiu o aumento do número de pacientes que serão recebidos. Nosso próximo passo é trabalhar na parte de internação, que deve começar em breve. Queremos ter uma emergência totalmente nova ainda este ano”, destacou o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

O setor de Reanimação é destinado ao atendimento imediato de pacientes em estado grave, com risco iminente de morte. O espaço é equipado com tecnologia e recursos essenciais para a estabilização clínica. Além do recurso do Governo do Estado, o projeto contou com o apoio da Ação Linda.

Desde 2023, o Hospital Regional de São José vem recebendo uma série de melhorias estruturais promovidas pela SES, com investimento de aproximadamente R$ 12 milhões. Atualmente, estão em andamento intervenções em diversos espaços da Emergência, com a revitalização de banheiros e outras áreas assistenciais, a pintura do setor de internação, a implantação de melhorias na sala de medicação e adequações nos corredores. Os trabalhos já foram concluídos no Depósito de Material de Limpeza (DML) e em todos os consultórios da Emergência.

