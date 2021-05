Quantidade de casos ativos de Covid-19 cai para 58 em Tenente Portela

De acordo com o boletim epidemiológico editado na segunda-feira (24/05), Tenente Portela possui 58 casos ativos do novo coronavírus. No dia 21 de maio eram 76 moradores contaminados. No momento, 28 pessoas aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Desde o começo da pandemia, o município acumula 1.430 diagnósticos positivos da doença, dos quais, 1.349 pacientes já se recuperaram e 23 morreram por complicações provocadas pelo vírus.

Durante o fim de semana também diminuiu de cinco para três, a quantidade de portelenses ocupando leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude da Covid-19. Os três hospitalizados têm a infecção comprovada, sendo que, apenas um está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), 6.064 moradores já se submeteram ao teste para verificação da doença e 4.687 tiveram resultado negativo.

