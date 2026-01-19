Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministério aperfeiçoa monitoramento de saúde de crianças indígenas

Novo módulo vai reunir mais informações sobre seu desenvolvimento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/01/2026 às 17h08
Ministério aperfeiçoa monitoramento de saúde de crianças indígenas
© Bruno Peres/Agência Brasil

O Ministério da Saúde vai intensificar o acompanhamento da saúde das crianças indígenas. Nesta segunda-feira (19), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) lançou o primeiro módulo de Monitoramento do Desenvolvimento na Infância. O programa faz parte do Sistema de Atenção à Saúde Indígena, que coleta, gerencia e disponibiliza dados sobre a saúde dessa população.

De acordo com a diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde, Putira Sacuena, o objetivo é identificar de forma precoce os agravos e doenças prevalentes na infância nos 34 distritos sanitários de saúde indígena de todo o Brasil .

"A sistematização dessas informações em saúde é um eixo totalmente estratégico para o cuidado da infância indígena, pois permite o monitoramento contínuo do crescimento e do desenvolvimento das crianças, mas principalmente a identificação precoce de risco e vulnerabilidades. E com essa análise da situação de saúde, podemos fazer o planejamento de ações mais oportunas e efetivas", complementou.

Até então, o sistema não possuía uma área específica para padronizar as informações sobre as crianças. O novo módulo vai permitir que as equipes multidisciplinares que atuam em territórios indígenas registrem informações mais específicas durante os atendimentos.

O monitoramento vai incluir triagem neontal, avaliação dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, rastreio de sinais de risco para transtorno do espectro autista e identificação de situações de vulnerabilidades, incluindo suspeitas de violência.

A Sesai também definiu uma série de campos obrigatórios para garantir que esses dados sejam preenchidos, como a realização e o resultado dos exames do coraçãozinho, do ouvidinho e do pezinho, feitos logo após o nascimento, para identificar problemas de saúde. Essas informações também serão úteis para oferece um histórico mais completo aos profissionais que atenderem a essas crianças posteriormente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

CEPON é destaque internacional em pesquisa clínica oncológica e amplia acesso a tratamentos inovadores pelo SUS

Foto: Michelle Valle/ Comunicação CeponSanta Catarina ganha projeção internacional na área da saúde com os avanços da pesquisa clínica desenvolvida...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Anvisa manda recolher decoração de alimentos com plástico e glitter

Substâncias não autorizadas eram vendidas na internet

 (Foto: Jalmir Steffenon / Rádio e Jornal Verdade)
Saúde Municipal Há 3 horas

Emenda de R$ 100 mil é anunciada para a saúde de Vista Gaúcha

Recurso será destinado à compra de um veículo para reforçar o atendimento à população.

 Imagem de peoplecreations no Freepik
Saúde Há 3 horas

Ácido hialurônico reduz osteoartrite no ombro e cotovelo

Médicos especialistas do Centro Médico Alto de Pinheiros explicam como o procedimento, indicado em casos de dor persistente, pode contribuir para a...

 Imagem de Freepik
Saúde Há 3 horas

Síndrome do olho seco é doença crônica multifatorial

Fatores ambientais, hormonais e de envelhecimento afetam a produção, composição e estabilidade das lágrimas. O Dr. Guy Romaguera Canto, oftalmologi...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
4.64 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Terça
25° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
31° 16°
Sexta
32° 16°
Sábado
33° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 1 minuto

Ministério aperfeiçoa monitoramento de saúde de crianças indígenas
Câmara Há 27 minutos

Comissão do Esporte aprova inclusão de rodeios e turfe em apostas online
Economia Há 42 minutos

Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês
Economia Há 42 minutos

Feriado de São Sebastião incrementa turismo no interior do estado
Justiça Há 1 hora

Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,641,52 -2,45%
Ibovespa
164,733,70 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias