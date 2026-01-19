Segunda, 19 de Janeiro de 2026
CEPON é destaque internacional em pesquisa clínica oncológica e amplia acesso a tratamentos inovadores pelo SUS

Foto: Michelle Valle/ Comunicação CeponSanta Catarina ganha projeção internacional na área da saúde com os avanços da pesquisa clínica desenvolvida...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/01/2026 às 15h38
CEPON é destaque internacional em pesquisa clínica oncológica e amplia acesso a tratamentos inovadores pelo SUS
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Michelle Valle/ Comunicação Cepon

Santa Catarina ganha projeção internacional na área da saúde com os avanços da pesquisa clínica desenvolvida pelo Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON). A unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) encerrou 2025 com 48 estudos clínicos ativos, dois deles com destaque mundial, ampliando a sobrevida e a qualidade de vida de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os resultados reforçam o compromisso do Governo do Estado com a inovação, a ciência e o fortalecimento da assistência oncológica pública, garantindo que pacientes catarinenses tenham acesso a terapias de ponta, muitas vezes antes mesmo de sua incorporação ao sistema público.

Para o diretor-geral do CEPON, Dr. Marcelo Zanchet, a pesquisa clínica é uma ferramenta estratégica para a equidade no acesso à saúde. “Por meio dos estudos clínicos, conseguimos oferecer aos pacientes do SUS tratamentos tão eficazes quanto, ou até superiores, aos disponíveis na medicina suplementar, reforçando o papel do CEPON como referência nacional”, destaca.

Destaque mundial em câncer de pulmão

Entre os estudos de maior impacto está o FLAURA 2, voltado ao tratamento do câncer de pulmão com mutação EGFR (Receptor do Fator de Crescimento Epidérmico), uma alteração genética que impulsiona o crescimento celular descontrolado. O CEPON foi o centro brasileiro que mais incluiu pacientes no estudo, entre cerca de oito serviços participantes no país. Segundo a coordenadora da Pesquisa Clínica do CEPON, Camila Donadel, a expressiva participação garantiu à instituição autoria na publicação científica. “Fomos o centro de pesquisa que mais incluiu pacientes no Brasil, o que nos levou a integrar a autoria do estudo”, explica.

Os resultados foram apresentados no Congresso Europeu de Oncologia (ESMO) e publicados no New England Journal of Medicine, uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo. O estudo demonstrou que a combinação do medicamento osimertinibe com quimioterapia proporciona melhor controle da doença, atraso na progressão do câncer e benefícios significativos inclusive para pacientes com metástases cerebrais, resultando em mais tempo e melhor qualidade de vida.

Avanços também no tratamento do câncer de bexiga

O CEPON também teve participação de destaque no estudo internacional IMvigor011, voltado ao câncer de bexiga invasivo muscular. Mais uma vez, a instituição foi o centro brasileiro com maior número de pacientes incluídos.

O estudo apontou que o uso do imunoterápico atezolizumabe após a cirurgia reduz o risco de recorrência da doença e aumenta a sobrevida em pacientes que apresentam sinais residuais do câncer identificados por exame de sangue (ctDNA). A estratégia permite indicar o tratamento de forma mais precisa, evitando terapias desnecessárias em pacientes com baixo risco de retorno da doença. Os resultados também foram publicados no New England Journal of Medicine.

Esperança que transforma vidas

Para a paciente Andreia Moreira, de 45 anos, participante do estudo AVANZAR, voltado ao câncer de pulmão, a pesquisa clínica significou mais do que acesso ao tratamento: representou a possibilidade de futuro. “Hoje, a pesquisa é a minha esperança de vida”, conta. Diagnosticada com metástase antes de identificar o tumor primário, ela recebeu a indicação da pesquisa clínica após ser informada de que as opções disponíveis pelo SUS, naquele momento, eram limitadas para seu perfil de doença.

“No mesmo dia, o médico descobriu que havia um estudo no CEPON. Eu vim direto. A cada 21 dias, quando venho tomar a medicação, digo que venho encontrar meus anjos da guarda e receber minha dose de esperança.” Ela destaca o acolhimento recebido pela equipe: “Fui recebida com carinho desde o primeiro contato. Aqui, me senti segura e acolhida, como se alguém tivesse acendido uma luz naquele buraco escuro que é o diagnóstico.”

Como participar

Oncologistas de qualquer instituição podem encaminhar pacientes elegíveis para participação nos estudos clínicos conduzidos pelo CEPON.

Pesquisas em andamento:  www.cepon.org.br/educacao/pesquisa

Telefone: (48) 3331-1553

WhatsApp: (48) 98825-8130

E-mail:  [email protected]

Texto: Michelle Valle / Comunicação Cepon

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no Instagram @saude.sc

