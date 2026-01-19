Emenda de R$ 100 mil é anunciada para a saúde de Vista Gaúcha

Na manhã desta segunda-feira (19), o deputado estadual Rafael Braga (MDB) esteve na Câmara Municipal de Vista Gaúcha, onde anunciou a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para a saúde local. O recurso será utilizado para a aquisição de um veículo para o setor, melhorando o atendimento à população.

Em sua fala, o deputado ressaltou a importância da região e do trabalho em conjunto com o vereador Alexandre Jacinto da Silva, que intermediou a emenda. “É um prazer imenso estar aqui novamente, nesta região que é chamada de celeiro do Rio Grande do Sul. Hoje, estou aqui para anunciar mais uma conquista para Vista Gaúcha, que já é uma realidade graças ao trabalho de Alexandre e à nossa parceria. Indicamos no orçamento do ano passado e no mês que vem, fevereiro, já será entregue esse carro para o município. Ou seja, não é uma promessa, é um compromisso que estamos cumprindo”, afirmou Braga.

O deputado também destacou a relevância do trabalho no Legislativo Gaúcho e a importância de investir nas regiões mais distantes da capital. “O Estado tem aumentado o percentual de seu orçamento destinado a investimentos, e é isso que faz a diferença para os municípios. Em Vista Gaúcha, a parceria com o vice-governador Gabriel Souza tem sido essencial para trazer mais recursos para o município”, acrescentou.

O vereador Alexandre Jacinto da Silva, que tem atuado ativamente para trazer recursos à cidade, também falou sobre a conquista. “Esse recurso não é fruto de sorte, mas de muito trabalho e dedicação. Há anos venho buscando aproximação com deputados influentes, e o Rafael Braga tem sido um grande parceiro. É um trabalho que fizemos com muita transparência e que se traduz em benefícios diretos para nossa população”, afirmou o vereador.

O prefeito Claudemir José Locatelli também fez questão de destacar a importância da emenda anunciada para o município. “É uma alegria poder estar participando desse momento e anunciar boas notícias para o povo vistagauchense. Hoje, o deputado Rafael Braga destinou uma emenda de R$ 100 mil, que será investida na nossa Secretaria Municipal da Saúde. Esse valor será usado de forma responsável e eficaz para melhorar ainda mais o atendimento à nossa população. Fico grato ao deputado e à sua equipe por esse apoio fundamental à saúde de Vista Gaúcha. Estamos todos muito felizes com essa parceria e continuaremos buscando mais recursos para seguir avançando em nossa administração”, afirmou o prefeito.

A expectativa é que o veículo seja entregue nos próximos meses, atendendo a uma demanda importante da área da saúde local.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.