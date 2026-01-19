Segunda, 19 de Janeiro de 2026
CFOs globais apostam em AI como principal estratégia de crescimento

Investimento em inteligência artificial é apontado por líderes como principal estratégia de desenvolvimento em meio à volatilidade econômica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/01/2026 às 11h28
Em um cenário marcado por incertezas macroeconômicas, pressão sobre margens e mudanças rápidas no comportamento do consumidor, a inteligência artificial (IA) vem se consolidando como uma das principais apostas das lideranças financeiras globais.

Um levantamento recente da Coupa — plataforma de gestão total de gastos com tecnologia nativa em IA, publicado no portal Capital Econômico — o investimento em soluções baseadas em inteligência artificial foi classificado como a principal estratégia de crescimento entre os diretores financeiros (CFOs) entrevistados.

O estudo aponta que executivos veem a IA não apenas como uma ferramenta de eficiência operacional, mas também como um antídoto estratégico contra a volatilidade econômica, ao permitir decisões mais rápidas, previsões mais precisas e maior controle sobre custos corporativos.

Tecnologia assume papel central na estratégia financeira

Tradicionalmente focados em controle orçamentário e gestão de riscos, os CFOs agora ocupam um papel mais ativo na transformação digital das empresas. A adoção de inteligência artificial está diretamente ligada à automação de processos financeiros, análise avançada de dados, gestão de contratos, compras corporativas e monitoramento de despesas em tempo real.

Segundo a Reuters, relatórios recentes destacam que grandes instituições financeiras estão registrando ganhos significativos de produtividade, movimento que reflete uma mudança estrutural no papel das áreas financeiras, que passam a atuar como centros estratégicos de inteligência corporativa.

Volatilidade global acelera transformação digital

Relatórios recentes sobre mercados globais, como publicado pelo Boston Institute Of Analytics, confirmam que fatores como sensibilidade a taxas de juros, tensões geopolíticas e rupturas nas cadeias de suprimentos criam um ambiente volátil que demanda maior capacidade analítica e resposta rápida — capacidades que ferramentas de IA podem potencializar.

Nesse contexto, ferramentas de inteligência artificial permitem simulações de cenários, análises preditivas e gestão proativa de riscos, oferecendo maior segurança para decisões de investimento e expansão.

De acordo com uma nova pesquisa da McKinsey, empresas que não incorporarem tecnologias avançadas nos próximos anos correm o risco de perder competitividade frente a concorrentes mais digitalizados.

CFOs lideram a agenda de inovação corporativa

O levantamento da Coupa também mostra que os CFOs estão cada vez mais envolvidos na definição das estratégias de inovação, deixando de atuar apenas como gestores financeiros para se tornarem protagonistas na transformação dos modelos de negócios.

Essa mudança inclui a integração entre áreas como tecnologia, operações, compras e finanças, criando ecossistemas digitais mais eficientes e conectados.

Tendência deve se intensificar em 2026

As projeções indicam que o investimento em inteligência artificial corporativa continuará crescendo ao longo de 2026, impulsionado pela evolução das soluções baseadas em machine learning, automação inteligente e análise de big data.

Além do setor financeiro, segmentos como logística, manufatura, varejo e serviços profissionais também devem acelerar a adoção dessas tecnologias, ampliando o impacto econômico da IA em escala global.

A análise detalhada do levantamento da Coupa, os dados completos da pesquisa e as implicações para o mercado corporativo estão disponíveis no portal Revista Capital Econômico, no artigo especial: "Investimento em inteligência artificial é apontado por CFOs como principal estratégia de crescimento e antídoto contra a volatilidade econômica".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
