Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

AVISO DE PAUTA: Estado inaugura reforma do setor de Reanimação no Hospital Regional de São José

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inaugura, nesta segunda-feira, 19, a revitalização do setor de Reanimação da Emergência do Hospital Regional ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/01/2026 às 23h11
AVISO DE PAUTA: Estado inaugura reforma do setor de Reanimação no Hospital Regional de São José
Foto: Reprodução/Secom SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inaugura, nesta segunda-feira, 19, a revitalização do setor de Reanimação da Emergência do Hospital Regional de São José (HRSJ). A obra ampliou a capacidade assistencial de seis para dez leitos, com melhorias na infraestrutura, rede de gases medicinais e implantação de novos pontos para hemodiálise.

Serviço
O quê:Entrega da reforma do setor de Reanimação da Emergência
Quando:Segunda-feira, 19, às 16h
Onde:Hospital Regional de São José (Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José – SC)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 9 horas

SUS vai vacinar profissionais de saúde contra dengue em fevereiro

Vacina será a de dose única desenvolvida pelo Instituto Butantan

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 9 horas

Rio leva vacinação a parques e aeroportos até 12 de fevereiro

Ideia é alcançar cidadão em locais de grande circulação de pessoas
Saúde Há 13 horas

Botucatu inicia vacinação contra dengue com imunizante do Butantan

Estratégia piloto do Ministério da Saúde ocorre em três municípios
Saúde Há 1 dia

Cidades do CE e MG iniciam vacinação contra dengue com dose única

Maranguape e Nova Lima começaram a aplicar vacina do Butantan

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Carreta da Saúde da Mulher chega a Indaial para realização de exames

Foto: Divulgação Prefeitura de IndaialA Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina inicia os atendimentos em Indaial nesta segunda-...

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
19° Sensação
3.54 km/h Vento
86% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Terça
25° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
31° 16°
Sexta
32° 16°
Sábado
33° 16°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Morre Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração
Saúde Há 3 horas

AVISO DE PAUTA: Estado inaugura reforma do setor de Reanimação no Hospital Regional de São José
Região Celeiro Há 5 horas

Violência contra a mulher tem queda significativa na Região Celeiro em 2025, aponta SSP-RS
Apreensão Seberi Há 5 horas

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Seberi

Apreensão Há 5 horas

Brigada Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo no município de Santo Augusto

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,671,83 -2,99%
Ibovespa
164,799,98 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias