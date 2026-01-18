AVISO DE PAUTA: Estado inaugura reforma do setor de Reanimação no Hospital Regional de São José

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inaugura, nesta segunda-feira, 19, a revitalização do setor de Reanimação da Emergência do Hospital Regional de São José (HRSJ). A obra ampliou a capacidade assistencial de seis para dez leitos, com melhorias na infraestrutura, rede de gases medicinais e implantação de novos pontos para hemodiálise.

Serviço

O quê:Entrega da reforma do setor de Reanimação da Emergência

Quando:Segunda-feira, 19, às 16h

Onde:Hospital Regional de São José (Rua Adolfo Donato da Silva, s/n – Praia Comprida, São José – SC)