Sábado, 17 de Janeiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carreta da Saúde da Mulher chega a Indaial para realização de exames

Foto: Divulgação Prefeitura de IndaialA Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina inicia os atendimentos em Indaial nesta segunda-...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
17/01/2026 às 15h21
Carreta da Saúde da Mulher chega a Indaial para realização de exames
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação Prefeitura de Indaial

A Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina inicia os atendimentos em Indaial nesta segunda-feira, 19, oferecendo exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para moradoras do município e de cidades próximas. A expectativa é realizar mais de 1,4 mil mamografias e mil ultrassonografias de mama, contribuindo para a redução da fila por esses procedimentos na região.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no estacionamento lateral da Prefeitura Municipal de Indaial, na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, no Centro.  As usuárias cadastradas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estão sendo chamadas conforme a posição na lista. Na data, é necessário apresentar a guia autorizada, o Cartão Nacional do SUS e um documento oficial com foto.

O veículo conta com mamógrafo, aparelho de ultrassonografia e equipe multiprofissional formada por médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem, garantindo qualidade e segurança durante a assistência.

“A Carreta da Mulher está auxiliando na descentralização dos serviços e na aproximação com as catarinenses. A expectativa do Estado é expandir significativamente o número de exames, contribuindo para o início mais rápido do tratamento e para a melhoria da qualidade de vida das pacientes”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A Unidade Móvel Saúde da Mulher integra o Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher e reforça as estratégias de detecção precoce do câncer de mama. Com investimento aproximado de R$ 18 milhões, o Estado disponibilizou duas unidades móveis, com capacidade para executar mais de 40 mil procedimentos. Ao longo de um ano, as carretas percorrerão as 17 Regiões de Saúde de Santa Catarina.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no Instagram: @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Há 5 anos, Brasil aplicava primeiras doses de vacina contra a covid-19

Em poucos meses de imunização, número de mortes pela doença despencou
Saúde Há 20 horas

Fiocruz conduzirá estudo com injeção contra HIV em sete cidades

Será usada a vacina lenacapavir, da fabricante Gilead Sciences

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 23 horas

Saúde aumenta vagas do Agora tem Especialistas no Rio de Janeiro

Plano de saúde Hapvida vai converter dívidas em atendimento pelo SUS

 Banco de Imagens/Canva
Saúde Há 1 dia

Biblioterapia amplia bem-estar emocional e tem aplicação crescente

A biblioterapia, terapia baseada na leitura mediada seguida de discussão em grupo, tem aplicação em hospitais, escolas, prisões e asilos. A profess...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 2 dias

Rio reforça vacinação contra o sarampo e febre amarela

Aeroporto Santos Dumont e parques têm pontos de vacinação

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 31°
35° Sensação
3.79 km/h Vento
45% Umidade
100% (1.28mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
24° 16°
Terça
28° 12°
Quarta
29° 14°
Quinta
31° 16°
Últimas notícias
Trânsito Há 6 minutos

Caminhão de leite tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Saúde Há 10 minutos

Carreta da Saúde da Mulher chega a Indaial para realização de exames

Internacional Há 24 minutos

Líderes do Mercosul e da UE assinam acordo e defendem multilateralismo
Justiça Há 1 hora

Gilmar Mendes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Esportes Há 1 hora

Cristian Ribeira conquista mais um ouro na Alemanha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 543,034,74 +0,02%
Ibovespa
164,799,98 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6929 (16/01/26)
08
13
14
53
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3589 (16/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
12
15
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias