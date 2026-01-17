Carreta da Saúde da Mulher chega a Indaial para realização de exames

Foto: Divulgação Prefeitura de Indaial

A Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina inicia os atendimentos em Indaial nesta segunda-feira, 19, oferecendo exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para moradoras do município e de cidades próximas. A expectativa é realizar mais de 1,4 mil mamografias e mil ultrassonografias de mama, contribuindo para a redução da fila por esses procedimentos na região.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no estacionamento lateral da Prefeitura Municipal de Indaial, na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, no Centro. As usuárias cadastradas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estão sendo chamadas conforme a posição na lista. Na data, é necessário apresentar a guia autorizada, o Cartão Nacional do SUS e um documento oficial com foto.

O veículo conta com mamógrafo, aparelho de ultrassonografia e equipe multiprofissional formada por médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem, garantindo qualidade e segurança durante a assistência.

“A Carreta da Mulher está auxiliando na descentralização dos serviços e na aproximação com as catarinenses. A expectativa do Estado é expandir significativamente o número de exames, contribuindo para o início mais rápido do tratamento e para a melhoria da qualidade de vida das pacientes”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A Unidade Móvel Saúde da Mulher integra o Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher e reforça as estratégias de detecção precoce do câncer de mama. Com investimento aproximado de R$ 18 milhões, o Estado disponibilizou duas unidades móveis, com capacidade para executar mais de 40 mil procedimentos. Ao longo de um ano, as carretas percorrerão as 17 Regiões de Saúde de Santa Catarina.

Mais informações:

