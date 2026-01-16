Sexta, 16 de Janeiro de 2026
Emerson Moraes é o novo VP de Vendas da Tuvis

Antigo Solution Sales Director da Microsoft é novo VP Global de Vendas da Tuvis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/01/2026 às 16h07
Emerson Moraes é o novo VP de Vendas da Tuvis, startup israelense-brasileira que atua em cibersegurança nas empresas de aplicativos de mensagem. Na Tuvis, ele estará à frente do time de vendas e vai liderar e criar todo o planejamento estratégico global de vendas, contribuindo para aumentar o potencial de vendas da startup.

Executivo de vendas com mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia, especializado em soluções corporativas, cibersegurança, transformação digital e desenvolvimento de negócios, já foi responsável pela área de vendas em multinacionais de tecnologia, como Microsoft, onde trabalhou por mais de nove anos, e esteve como Account Executive na Amazon Web Services (AWS), da Amazon.

De acordo com o executivo, é gratificante fazer parte deste novo desafio porque esta é uma solução única na área de tecnologia, que conta com cibersegurança, mas não com este foco em aplicativos de mensagem instantânea. "Este é um ótimo momento para pensarmos na expansão da carteira de clientes da Tuvis, já que, hoje, as empresas dependem e utilizam cada vez mais os aplicativos de mensagem, mas não o fazem com a segurança adequada. Estou muito animado para participar deste crescimento e levar esta solução inovadora para cada vez mais empresas", diz Moraes.

Neste momento é ainda mais importante que as empresas olhem para a segurança das mensagens como uma regra e precaução, não como algo a ser feito após algum incidente ou vazamento. "De acordo com um relatório da NordVPN, o Brasil registrou 700 milhões de ataques virtuais num período de 12 meses. Isso equivale a 1.379 golpes por minuto, o que é muita coisa. Por isso, a minha vinda para a Tuvis significa muito para mim: contribuir para que as empresas fiquem mais seguras no local onde elas têm menos visibilidade e que mais utilizam: os aplicativos de mensagens instantâneas", diz.

Para a CEO da Tuvis, Deborah Wanzo, a contratação de Emerson reflete o comprometimento da empresa de trazer executivos cada vez mais especializados, além de consolidar a atuação da Tuvis mundialmente. "Estamos muito felizes com a chegada do Emerson. Ele é um grande profissional que tem formação tanto em tecnologia quanto na área de negócios e que, com certeza, vai trazer uma abordagem consultiva, colaborativa e orientada a resultados, combinando visão estratégica com expertise técnica, em todas as nossas interações com os clientes e prospecção", diz.

