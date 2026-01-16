Sexta, 16 de Janeiro de 2026
Encontro Regional reúne vereadores Mineiros em Unaí

O Encontro Regional de Vereadores do Noroeste de Minas reuniu parlamentares e autoridades para debater governança, transparência e integração insti...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/01/2026 às 14h09
Assessoria Dra. Alzira Fernanda Brasil

Recentemente, a Câmara Municipal de Unaí promoveu o Primeiro Encontro Regional de Vereadores do Noroeste de Minas, reunindo parlamentares de diversos municípios da região. A iniciativa teve como objetivo promover capacitação, estimular o diálogo institucional e discutir soluções conjuntas para desafios comuns enfrentados pelas Câmaras Municipais.

A abertura do encontro abordou o papel dos vereadores e vereadoras como representantes diretos da população e integrantes do processo democrático," ressaltando a importância do fortalecimento do Poder Legislativo Municipal.

Sob a presidência da vereadora Dorinha Melgaço, o evento contou com a presença de autoridades municipais e regionais. O prefeito de Paracatu, Igor Santos, participou da programação e tratou da relação entre os Poderes Legislativo e Executivo no contexto do desenvolvimento regional.

A programação incluiu palestras e painéis temáticos. Entre os participantes esteve Alzira Fernanda Brasil, perita e analista legislativa da Câmara Municipal de Paracatu/MG, além de líder do EnGITEC,Interlegis/Senado Federal. Alzira apresentou a palestra "O que falam de mim? Como ouvir a voz das redes sociais", abordando o uso das redes sociais como instrumento de escuta institucional e comunicação entre o poder público e a sociedade. Alzira Fernanda destacou também a importância da escuta qualificada, do uso estratégico das redes sociais e da tecnologia com inteligência e verdade como instrumentos de aproximação entre instituições públicas e sociedade, fortalecendo a transparência, a confiança e a legitimidade democrática.

Durante a exposição de Alzira, considerada um dos pontos altos do evento tanto pelo conteúdo apresentado quanto pela sua trajetória e liderança institucional, foram discutidos aspectos relacionados à atuação do Legislativo em ambientes digitais, à gestão da informação pública e à adoção de práticas baseadas na cooperação e no diálogo. A abordagem está alinhada ao conceito de ativismo Ubuntu no serviço público, que propõe a valorização das relações humanas, da colaboração entre instituições e da atuação coletiva na formulação de políticas públicas, especialmente no âmbito do Poder Legislativo.

Além de sua atuação técnica, Alzira também exerce a função de coordenadora do Comitê Mulheres da Governança, de atuação nacional, vinculado à Rede Governança Brasil. O comitê desenvolve ações voltadas à participação feminina em espaços de decisão, à governança pública e à integração de boas práticas institucionais, especialmente no combate ao assédio e abuso corporativo em desfavor de mulheres no serviço público.

Também participaram da programação o professor Wilson Nobre, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com a palestra "Câmaras Educadoras e Sustentáveis", e servidores da Câmara Municipal de Unaí, que conduziram o painel "Legalidade e Transparência na Gestão das Câmaras Municipais". O painel tratou da nova Lei de Licitações, do controle de diárias e viagens e da adoção da tecnologia Zero Papel nos processos administrativos.

Durante o evento, foi realizado o momento "Café, Prosa e Dinâmica – Desafios do Poder Legislativo Municipal", voltado à troca de experiências entre os parlamentares participantes.

Antes do encerramento, os vereadores visitaram o Espaço Memorial e Cultural Vereador Altir de Souza Maia, localizado na sede da Câmara Municipal, dedicado à preservação da memória do Legislativo unaiense e à trajetória do vereador Dr. Altir de Souza Maia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
