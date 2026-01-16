Biblioterapia amplia bem-estar emocional e tem aplicação crescente

Segundo artigo publicado na Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde (RECIIS), a biblioterapia tem sido aplicada no Brasil e no exterior em contextos como hospitais, escolas e prisões, oferecendo benefícios significativos à saúde e ao bem-estar dos participantes. Uma análise de meta-estudos publicados no PubMed demonstra que a biblioterapia reduz significativamente sintomas de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes (diferença média padronizada –0,52; intervalo de confiança de –0,89 a –0,15).

A biblioterapia, também chamada de terapia literária ou leitura terapêutica, consiste na leitura guiada — conduzida por profissional como psicólogo, enfermeiro ou bibliotecário — seguida de discussão em grupo que favorece a expressão emocional, o compartilhamento de interpretações e experiências de vida.

A prática é observada em ambientes diversos — como asilos, hospitais, prisões e escolas — e busca promover o enfrentamento do medo, ansiedade e tristeza, além de fomentar o autoconhecimento e a empatia. O momento de seleção do texto é considerado fundamental, devendo corresponder ao perfil e contexto dos participantes.

"A biblioterapia abre margem para a expressão de dores e angústias, ela auxilia no enfrentamento do medo, da tristeza e da ansiedade", afirma Giselle Bueno, professora do Centro Universitário Paulistana – UniPaulistana.

Além disso, relatórios acadêmicos indicam que a técnica coletiva, por meio da leitura e do diálogo, pode fortalecer a experiência comunitária, afastando sentimentos de isolamento e estimulando a reflexão sobre valores, comportamentos e perspectivas de vida.

A biblioterapia é fundamentada na ideia de que, ao se envolver com narrativas literárias, o indivíduo pode desenvolver autocompreensão e perspectiva sobre a própria vida, fortalecendo sua inteligência emocional, criatividade e capacidade de comunicação. Conforme já refletiu o poeta Manoel de Barros: a leitura permite ao indivíduo experimentar "ser Outros".