Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Rio reforça vacinação contra o sarampo e febre amarela

Aeroporto Santos Dumont e parques têm pontos de vacinação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 17h18
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro iniciou nesta quinta-feira (15) o reforço da vacinação contra o sarampo e a febre amarela em vários postos na cidade. No Aeroporto Santos Dumont, no centro, foi montado um ponto de vacinação para vacinar o público jovem e adulto com a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, e contra a febre amarela e a influenza.

O posto funcionará até o dia 30 de janeiro, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, no primeiro andar do aeroporto.

A intensificação da vacinação em local de grande movimentação e entrada na cidade foi motivada pelo aumento dos casos de sarampo nos Estados Unidos, Canadá, México, Bolívia, entre outros países. Os casos de febre amarela em estados vizinhos também colocaram a rede municipal de saúde em alerta.

As viagens dos cariocas e a chegada de turistas ao Rio no verão também são os principais fatores que redobram a imunização nesta época do ano. Desde 2023, o município não tem casos confirmados de sarampo entre os moradores.

Transmissão

O sarampo é uma doença febril aguda, altamente transmissível, que pode afetar pessoas de todas as idades. Sua transmissão ocorre diretamente por contato pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar. O contágio se dá, ainda, por dispersão de gotículas contendo partículas virais no ar, especialmente em ambientes fechados.

A prefeitura instalou outros pontos de vacinação em parques na cidade para atender pessoas a partir de 4 anos de idade:

  • Rita Lee, na Barra da Tijuca, nos dias 13, 15, 22, 27 e 29 de janeiro, das 8h às 12h;
  • Piedade, nos dias 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro, das 8h às 12h;
  • Oeste, nos dias 13, 15, 22, 27 e 29 de janeiro, das 8h às 12h;
  • Pavuna e Madureira, nos dias 22 e 29 de janeiro, respectivamente, das 9h às 12h.

A secretaria vai divulgar nas próximas semanas novos postos de vacinação.

As vacinas estão disponíveis também nas 241 salas de imunização espalhadas pela cidade, incluindo o Super Centro Carioca de Vacinação, com unidades em Botafogo, zona oeste e zona norte do Rio de Janeiro.

