Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime

Novo ministro da Justiça destacou integração de órgãos de Estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 15h55
Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenou uma reunião na manhã desta quinta-feira (15), no Palácio do Planalto, com ministros, integrantes do Judiciário e chefes de órgãos de investigação para debater o combate ao crime organizado .

"Houve uma decisão do presidente da República, compartilhada por todos esses atores, de elevar ao status de ação do Estado, o combate ao crime organizado. De maneira que a relevância que o crime organizado assumiu nesse momento impõe, na percepção do presidente e de todos esses atores, a necessidade de uma atuação conjunta de todos os órgãos do Estado", afirmou o novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, em entrevista a jornalistas , após a reunião.

O encontro reuniu o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo; o chefe da Receita Federal, Robinson Barreirinhas; o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira; e o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan.

O encontro ocorre em meio ao escândalo do Banco Master, que apura desvios do sistema financeiro para abastecer o patrimônio pessoal .

O caso é investigado pela PF e PGR, tramita no STF e envolveu um processo de liquidação do Master pelo Banco Central.

Segundo Lima e Silva, as autoridades discutiram o tema do combate ao crime organizado como "eixo" de ação do Estado, e não tratou de casos específicos.

"Eu acho que há uma constatação de que o tamanho do problema justifica e merece uma conjugação de esforços dessa escala", afirmou o ministro a jornalistas. Ele estava acompanhado do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Ainda nesta quinta, Lima e Silva deve se reunir novamente com o presidente Lula, acompanhado do ex-ministro Ricardo Lewandowski, para uma cerimônia simbólica de posse no cargo.

Em seguida, ele falará novamente com a imprensa para apontar as prioridades da sua gestão à frente da pasta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Eventual sanção dos EUA ao Irã não deve afetar o Brasil, diz Alckmin

Ele lembra que relação comercial do Brasil com o Irã é pequena

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Há 6 horas

Acordo Mercosul-UE deve entrar em vigor no 2º semestre, diz Alckmin

Vice-presidente participou do programa Bom Dia, Ministro
Política Há 1 dia

Lula vai se reunir com líderes da União Europeia no Rio de Janeiro

Acordo comercial entre bloco europeu e Mercosul estará em pauta

 © Ricardo Stuckert / PR
Política Há 1 dia

Lula conversa com Putin sobre Venezuela pós ataques dos EUA

Presidentes discutiram situação de Caracas após sequestro de Maduro

 (Foto: Divulgação Facebook Camera de Vereadores de Campo Novo)
Legislativo Há 1 dia

Câmara de Vereadores de Campo Novo devolve mais de R$ 600 mil ao município

Economia orçamentária reforça gestão responsável e permite investimentos em áreas essenciais

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
33° Sensação
3.07 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Política Há 13 minutos

Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
Geral Há 13 minutos

“Fear of the pix”: operação em SP investiga golpe de ingressos falsos
Economia Há 13 minutos

Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026
Economia Há 13 minutos

União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova dedução integral de gastos educacionais de pessoas com deficiência no Imposto de Renda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,63%
Euro
R$ 6,22 -0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,212,94 -1,74%
Ibovespa
166,024,58 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias