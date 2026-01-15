Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cateterismo é procedimento aliado contra doenças do coração

Com duração média de 20 a 40 minutos, o cateterismo pode ser usado para diagnóstico de doenças cardíacas e com a intenção de tratar imediatamente a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/01/2026 às 14h28
Cateterismo é procedimento aliado contra doenças do coração
Imagem de Freepik

A cada ano, cerca de 400 mil pessoas perdem a vida no Brasil em decorrência de doenças cardiovasculares. O dado é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e foi divulgado pela Agência Brasil. Entre os procedimentos que ajudam a salvar vidas, está o cateterismo, utilizado para avaliar a circulação coronariana e diagnosticar condições cardíacas, especialmente a doença arterial coronariana.

No cateterismo, é introduzido um cateter (semelhante a um fio longo) que permite o acesso ao coração, às artérias, aos vasos sanguíneos, entre outros. Como explica o médico cardiologista Dr. Abrahão Afiune Junior, ele também tem função terapêutica, já que é possível realizar procedimentos para restaurar o fluxo sanguíneo, como a angioplastia com stent.

"É um exame diagnóstico minimamente invasivo e dura, em média, de 20 a 40 minutos. Realizamos anestesia local no punho (algumas vezes se faz necessário realizar o exame pela virilha) e sedação leve, para melhor conforto do paciente. Introduzimos um cateter fino e flexível guiado até as coronárias sob visão por raio-X e injetamos contraste iodado para visualizar as artérias em tempo real para definição da anatomia, grau de obstrução e fluxo sanguíneo", detalha o Dr. Abrahão Afiune.

Segundo o médico, o paciente normalmente recebe alta no mesmo dia, a não ser que seja identificada obstrução coronariana significativa (bloqueio em uma ou mais artérias coronárias).

As indicações para fazer o cateterismo podem ser divididas em dois grupos, explica o cardiologista. O primeiro, de caráter diagnóstico, é quando há suspeita de que o paciente tenha doença coronariana significativa. Nesses casos, são comuns os relatos de dor no peito, exames complementares com alterações, histórico de insuficiência cardíaca ou queda inesperada da função do coração. O objetivo é, então, fazer o cateterismo para identificar a presença, localização e gravidade das obstruções.

"O segundo grupo é o da indicação terapêutica, quando o cateterismo é realizado com a intenção de tratar imediatamente a lesão coronariana. O exemplo mais clássico é a angioplastia com stent (em casos de infarto agudo do miocárdio, angina instável ou de alto risco, lesões graves previamente identificadas e quando existe indicação de abrir a artéria para alívio dos sintomas e redução de eventos futuros). Aqui, o objetivo é restabelecer o fluxo sanguíneo, aliviando a dor e protegendo o coração", pontua o Dr. Abrahão Afiune.

O especialista diz que, a partir dos 50 anos, a incidência de doença coronariana aumenta, especialmente em pessoas com fatores de risco (hipertensão, diabetes, tabagismo, histórico familiar etc.).

Os sintomas que merecem atenção são: dor ou pressão no peito, podendo irradiar para braço esquerdo, mandíbula, pescoço ou costas, falta de ar aos esforços, cansaço desproporcional, indigestão persistente ou mal-estar inexplicado, dor nas costas ou na mandíbula sem causa aparente, náuseas, sudorese fria ou sensação de desmaio — os últimos mais comuns em mulheres e diabéticos.

Qualquer desses sintomas, especialmente se recorrentes ou desencadeados por esforço, deve motivar avaliação médica com o cardiologista.

Avanços na Cardiologia

Avanços recentes da cardiologia intervencionista têm tornado o procedimento mais seguro, preciso e menos invasivo, afirma o Dr. Abrahão Afiune. Um exemplo é o uso de stents de última geração, mais finos e com melhor biocompatibilidade, diminuindo risco de trombose e reestenose (estreitamento de uma artéria que já havia sido tratada).

"Há também tecnologias desenvolvidas para melhorar indicação de angioplastia usando a fisiologia coronariana e uso de imagens intracoronárias que oferecem visualização detalhada de dentro da artéria, garantindo implante perfeito do stent e diagnóstico mais preciso. Outro exemplo é a utilização de contrastes mais seguros para pacientes com alergias ou função renal alterada", pontua o cardiologista.

"A evolução tecnológica permite identificar e tratar problemas cardíacos de forma rápida, eficaz e com recuperação acelerada. Para homens e mulheres acima dos 50 anos, especialmente com fatores de risco, estar atento aos sintomas e buscar avaliação precoce pode ser decisivo para prevenir infarto, doenças graves, complicações e até a morte", alerta.

Para saber mais, basta acessar o site oficial do Dr. Abrahão Afiune: https://drabrahaoafiune.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Saúde estadual entrega 46 novas poltronas à Maternidade Carmela Dutra

Foto: Jonatã Rocha/Secom GOVSCA Maternidade Carmela Dutra (MCD), em Florianópolis, passou a contar com 46 novas poltronas destinadas a acompanhante...
Saúde Há 9 horas

Projeto reduz infecções em hospitais públicos no país

Economia para o SUS gira em torno de R$ 150 milhões

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 22 horas

Saúde pública no RJ registra aumento nos atendimentos ligados ao calor

Dor de cabeça, náusea e tontura estão entre os possíveis sinais

 Imagem de gerain0812 no Freepik
Saúde Há 1 dia

Rejuvenescimento facial ganha força com técnicas integradas

Dra Lara Gonçalves, dermatologista explica como as abordagens modernas podem melhorar a qualidade da pele e contribuir para o bem-estar emocional e...

 Imagem de prostock-studio no Freepik
Saúde Há 1 dia

Emagrecimento: tratamento exige avaliação médica individual

Dr. Julio de Luca explica a importância de um atendimento individualizado com foco em resultados sustentáveis

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
33° Sensação
3.07 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Política Há 13 minutos

Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
Geral Há 13 minutos

“Fear of the pix”: operação em SP investiga golpe de ingressos falsos
Economia Há 13 minutos

Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026
Economia Há 13 minutos

União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova dedução integral de gastos educacionais de pessoas com deficiência no Imposto de Renda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,63%
Euro
R$ 6,22 -0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,212,94 -1,74%
Ibovespa
166,024,58 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias