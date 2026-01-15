Saúde estadual entrega 46 novas poltronas à Maternidade Carmela Dutra

Foto: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

A Maternidade Carmela Dutra (MCD), em Florianópolis, passou a contar com 46 novas poltronas destinadas a acompanhantes e pacientes. A compra foi viabilizada com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), totalizando um investimento superior a R$ 38 mil.

Os novos equipamentos já estão instalados no Posto 3 da instituição, onde substituem as antigas cadeiras plásticas, e também no Setor de Emergência, na sala de medicação. A iniciativa reforça o empenho do Estado em qualificar as estruturas de saúde e melhorar a experiência dos usuários.

“Temos trabalhado soluções para melhorar a infraestrutura e proporcionar maior conforto e segurança, sem comprometer os atendimentos. Atualmente, um dos nossos maiores desafios é aumentar o espaço entre os leitos de puerpério e disponibilizar poltronas aos acompanhantes. Esse ambiente mais humanizado faz parte do compromisso de colocar a saúde como prioridade”, afirmou o diretor da MCD, Gilberto Seemann.

As poltronas possuem estofamento no encosto, assento, braços e pernas, além de estrutura reforçada em tubos de aço. O sistema de ajuste permite a reclinação em diferentes posições, com manuseio simples e seguro.

Desde 2023, o Governo do Estado vem promovendo uma série de medidas voltadas à modernização dos hospitais catarinenses, que incluem obras, reformas e a renovação de mobiliário e equipamentos. As ações reafirmam o compromisso com a humanização do atendimento e com a qualidade da assistência oferecida à população.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no Instagram: @saude.sc