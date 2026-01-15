Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nova arquitetura digital impulsiona revolução tecnológica

Daniel Parra, especialista em transformações tecnológicas e CEO da DPARRA Tecnologia, analisa cenário de convergência tecnológica apontado pelo Fór...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/01/2026 às 14h13
Nova arquitetura digital impulsiona revolução tecnológica
Imagem de rawpixel.com no Freepik

O Fórum Econômico Mundial destacou as dez principais Tecnologias Emergentes de 2025 em relatório anual voltado a soluções com potencial transformador nos próximos três a cinco anos.

O relatório aponta para uma tendência crescente de convergência tecnológica, que vem moldando uma abordagem mais integrada e sistêmica da tecnologia, voltada ao enfrentamento de alguns dos principais desafios globais.

Daniel Parra, especialista em transformações tecnológicas e CEO da empresa especializada DPARRA Tecnologia, indica que, até 2035, uma convergência entre Inteligência artificial (IA) generativa, hiperautomação, data fabric em tempo real, cloud híbrida, edge computing e arquiteturas componíveis devem redefinir o ambiente empresarial.

"A IA deixará de ser ferramenta e se tornará motor operacional. O edge reduzirá latências e permitirá decisões locais instantâneas. Cloud híbrida dará elasticidade estratégica. Data fabric criará a espinha dorsal inteligente de decisão. E arquiteturas componíveis permitirão que empresas evoluam sem paralisar operações." afirma o especialista.

Para o executivo da DPARRA, a próxima década pode ser considerada a maior revolução tecnológica desde a internet comercial pela combinação inédita de três forças de transformação simultâneas: inteligência artificial em escala, infraestrutura distribuída globalmente e dados funcionando como eixo central de decisão.

"Isso impactará os negócios com a IA mudando produtividade, experiência do cliente e velocidade de inovação. A computação distribuída expandirá a capacidade operacional para níveis antes impossíveis, e os dados estruturados e governados permitem previsibilidade e precisão estratégica." detalha o CEO.

Segundo Daniel Parra, o resultado será modelos de negócios mais rápidos, exponenciais e altamente competitivos, com empresas passando a competir em eficiência, velocidade e inteligência operacional, além de preço e produto.

O executivo observa um cenário de consolidação global de uma "nova arquitetura digital", baseada em sistemas distribuídos, automação inteligente e estruturas orientadas a dados em tempo real. De acordo com ele, modelos monolíticos dão lugar a arquiteturas componíveis, microsserviços, cloud híbrida e estruturas altamente resilientes.

"Não estamos diante de mais uma onda tecnológica, mas de uma mudança estrutural na forma como empresas operam, escalam e competem. Não é sobre escolher uma tecnologia, é sobre integrar essas capacidades em uma arquitetura sólida, inteligente e segura. A empresa que trata tecnologia como suporte e não como estratégia já está atrasada." comenta.

Segurança

Conforme explica o especialista, manter legados fragmentados no Brasil oferece risco de perder competitividade. Segundo ele, sistemas antigos geram lentidã0, alto custo, vulnerabilidade cibernética e incapacidade de inovação.

"Eles impedem integração de dados, inviabilizam IA de forma eficiente e travam crescimento. Além disso, aumentam riscos operacionais e prejudicam a experiência do cliente."

Para o CEO, o caminho prioritário deve ser a modernização progressiva, segura e planejada, migrando para estruturas componíveis, implementação de governança de dados, automatização de processos críticos e adoção de arquitetura baseada em resiliência, segurança nativa e escalabilidade real.

De acordo com Daniel Parra, em termos de segurança e resiliência, segurança nativa na arquitetura, com zero trust, criptografia avançada, segmentação inteligente, monitoramento contínuo, planos de continuidade e estruturas multirregionais deixará de ser acessório e se tornará obrigatório. Além disso, governança de dados sólida, compliance rigoroso e cultura de segurança se tornarão fundamentais.

"Não basta proteger o perímetro, é preciso proteger identidade, dados, fluxos, aplicações e infraestrutura. Infraestruturas críticas exigirão resiliência real, com capacidade de falhar sem parar, recuperar rápido e operar com estabilidade mesmo sob pressão." avalia o especialista.

O executivo pontua que a DPARRA Tecnologia enxerga escalabilidade, segurança e alta performance como um único sistema, e trabalha com arquitetura inteligente, dados como eixo estratégico, automação estruturada e segurança integrada desde o desenho do sistema.

"Performance sem segurança não sustenta crescimento. Segurança sem escalabilidade engessa o negócio. Escalabilidade sem governança pode gerar caos. Nosso objetivo é entregar operações rápidas, seguras, resilientes e preparadas para crescimento internacional, com previsibilidade e controle real." conta Daniel Parra.

Para o especialista o momento é o mais decisivo da história recente da tecnologia e empresas que compreenderem isso vão liderar mercados, abrir novas fronteiras e crescer de forma sustentável.

"A nova arquitetura digital não é uma tendência do futuro, ela já está acontecendo agora. A DPARRA Tecnologia busca justamente ajudar empresas a atravessar essa transição com segurança, inteligência e alto desempenho." conclui.

Para conhecer as soluções da DPARRA Tecnologia, basta acessar: dparra.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
canva
Tecnologia Há 2 horas

Startup LESUI360 anuncia novas funcionalidades em energia

A LESUI360, startup da Elevar Energia, anunciou o lançamento do Fast Green e do Relatório Analítico, novas funcionalidades voltadas ao fortalecimen...

 Divulgação/Afya
Tecnologia Há 5 horas

Dupla formação une Medicina e Ciência de Dados

Iniciativa da Afya permite que alunos de Medicina se formem com dois diplomas, ampliando as vantagens competitivas; inscrições para o vestibular un...
Tecnologia Há 12 horas

Índice global do ecossistema de empreendedorismo digital revela uma grande lacuna entre o preparo digital e a capacidade de dimensionamento

Novo Índice DEE global mostra que a infraestrutura digital sozinha não impulsiona mais o sucesso empresarial
Tecnologia Há 22 horas

Think lança plataforma Cortex para acelerar ROI em operações multicloud e de TI

Think Cortex é uma plataforma de suporte aos serviços da empresa, que tem como base a tecnologia de IA Agêntica

Freepik
Tecnologia Há 22 horas

Serv Medical participa de fórum clínico no InCor

Serv Medical participou de fórum no InCor, onde o CEO Dr. Jeffrey Hsu apresentou como IA e digitalização podem melhorar qualidade cirúrgica, eficiê...

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
33° Sensação
3.07 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Política Há 13 minutos

Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
Geral Há 13 minutos

“Fear of the pix”: operação em SP investiga golpe de ingressos falsos
Economia Há 13 minutos

Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026
Economia Há 13 minutos

União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova dedução integral de gastos educacionais de pessoas com deficiência no Imposto de Renda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,63%
Euro
R$ 6,22 -0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,212,94 -1,74%
Ibovespa
166,024,58 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias