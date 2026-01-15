Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Dupla formação une Medicina e Ciência de Dados

Iniciativa da Afya permite que alunos de Medicina se formem com dois diplomas, ampliando as vantagens competitivas; inscrições para o vestibular un...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/01/2026 às 11h08
Divulgação/Afya

A partir de 2026, estudantes de Medicina da Afya passam a ter a possibilidade de obter dupla diplomação ao cursar a graduação em Medicina e, de forma simultânea e gratuita, o curso tecnólogo em Ciência de Dados e Saúde Digital.

A possibilidade de inclusão da Ciência de Dados na formação médica reflete mudanças estruturais na prática em saúde, que passa a exigir maior capacidade de interpretação de informações clínicas, uso de tecnologias digitais e compreensão de sistemas cada vez mais complexos. O avanço da inteligência artificial, a digitalização dos serviços e o crescimento exponencial do volume de dados tornaram essas competências parte do cotidiano do médico, não apenas na assistência ao paciente, mas também na pesquisa, na gestão e na organização do cuidado em saúde.

O curso superior de tecnologia em Ciência de Dados e Saúde Digital pode ser concluído em até dois anos, em paralelo à graduação em Medicina. A formação reúne disciplinas como Big Data, Inteligência Artificial, Analytics e Gestão de Tecnologias em Saúde, com foco na aplicação prática desses conhecimentos na assistência ao paciente, na pesquisa médica e na gestão dos sistemas de saúde.

Para Luiz Cláudio Pereira, diretor acadêmico de Graduação da Afya, a iniciativa fortalece a formação médica ao conectar conhecimento clínico e competências analíticas. "A ciência de dados passa a fazer parte do repertório do estudante desde a graduação, contribuindo para decisões mais qualificadas na assistência, na pesquisa e na gestão em saúde", afirma.

A opção pela dupla graduação em Ciência de Dados está alinhada à metodologia própria adotada pela Afya em suas escolas médicas, desenvolvida a partir da combinação de referências acadêmicas e clínicas internacionais, observadas em países como Estados Unidos, Canadá e Holanda. O modelo integra vivência clínica desde o primeiro período, métodos ativos de aprendizagem, discussão de casos reais e foco na experiência do paciente, aproximando teoria e prática ao longo de toda a formação.

Essa estrutura é apoiada por centros de simulação com experiências imersivas e realísticas. A Afya é a única instituição brasileira a contar com seis centros de simulação em saúde acreditados pela Society for Simulation in Healthcare (SSH), além do uso de inteligência artificial no acompanhamento do desempenho acadêmico, o que potencializa e personaliza a formação.

A possibilidade de obter dupla graduação em Medicina e Ciência de Dados integra um conjunto de diferenciais oferecidos aos alunos da Afya. A partir deste ano, os estudantes de Medicina também terão acesso gratuito ao Afya Whitebook, solução de inteligência artificial de suporte à atuação clínica utilizada por cerca de 80% dos médicos recém-formados, além do Afya Play, plataforma multiconteúdo de apoio aos estudos. Os alunos contam ainda com descontos em cursos de pósg raduação, aprimoramento e atualização da Afya Educação Médica.

Inscrições abertas para o vestibular unificado

A dupla graduação estará disponível para estudantes que ingressarem pelo vestibular unificado da Afya. Com uma única inscrição, os candidatos podem concorrer a vagas em até três unidades de ensino diferentes, distribuídas pelo país.

O processo considera a primeira opção indicada como prioritária e, em caso de não aprovação, a mesma nota é automaticamente aproveitada para a segunda e a terceira escolhas. O exame será realizado no dia 25 de janeiro de 2026, de forma online, e as inscrições vão até o dia 21 de janeiro, pelo site. Também é possível ingressar com a nota do Enem, por segunda graduação ou por transferência externa.

