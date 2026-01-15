Índice global do ecossistema de empreendedorismo digital revela uma grande lacuna entre o preparo digital e a capacidade de dimensionamento

VIENA, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Vienna Institute for Global Studies (VIGS), um instituto de pesquisa interdisciplinar independente com sede em Viena, publicou o 2026 Global Digital Entrepreneurship Ecosystem Index Report, oferecendo uma das avaliações globais mais abrangentes até o momento de como a digitalização se traduz em resultados empresariais e econômicos em 170 economias.

Os resultados apontam para uma mudança crítica no cenário global de inovação. Embora a infraestrutura digital, a conectividade e as habilidades digitais básicas tenham se expandido rapidamente em todo o mundo, a capacidade dos países de converter essas bases em atividades empresariais escaláveis permanece desigual — criando uma lacuna cada vez maior entre o preparo digital e o impacto econômico.

O Índice DEE, que abrange o período de 2017 a 2022, avalia a interação sistêmica entre infraestrutura digital, plataformas, instituições e agência empreendedora. O relatório conclui que, embora a capacidade digital global tenha melhorado significativamente, a escala das startups, o acesso ao financiamento de risco e a comercialização da inovação continuam atrasados. Como resultado, a escala empresarial emergiu como o principal gargalo estrutural da economia digital global.

Economias de alta renda, como Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido, lideram o ranking global, beneficiando-se dos ecossistemas equilibrados que combinam instituições fortes, mercados de capitais profundos e plataformas digitais maduras. Por outro lado, várias regiões emergentes — incluindo a África Subsaariana e a Ásia Central — apresentaram o crescimento relativo mais rápido, impulsionado por investimentos fundamentais em conectividade e habilidades digitais.

“Estamos em um ponto de virada na economia digital global”, disse o Prof. Dr. Zoltán Ács, Diretor do Vienna Institute for Global Studies. “O acesso digital não é mais o principal empecilho. O verdadeiro desafio é possibilitar o empreendedorismo — particularmente a escala, as finanças e a coordenação institucional — para que o preparo digital possa ser transformado em valor econômico.”

O relatório pede aos formuladores de políticas, investidores e líderes de ecossistemas que mudem o foco da expansão do acesso para o fortalecimento do financiamento de risco, do talento empreendedor e dos ecossistemas de inovação baseados em plataformas. Sem intervenções direcionadas, a lacuna entre a capacidade digital e o impacto empresarial provavelmente aumentará ainda mais.

O Digital Entrepreneurship Ecosystem Index – Global Report completo está disponível aqui.

Sobre o Vienna Institute for Global Studies (VIGS)

O VIGS é um instituto de pesquisa independente e interdisciplinar especializado em ecossistemas empresariais, relações internacionais, geopolítica e bem-estar. O VIGS cria insights com base em dados para apoiar a tomada de decisões políticas e estratégicas baseadas em evidências em todo o mundo.

Contato

Naomi Besedes

[email protected]

+436648463928

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c767208d-2682-41a7-8689-8b50f295740d/pt

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001159093)