Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Índice global do ecossistema de empreendedorismo digital revela uma grande lacuna entre o preparo digital e a capacidade de dimensionamento

Novo Índice DEE global mostra que a infraestrutura digital sozinha não impulsiona mais o sucesso empresarial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/01/2026 às 04h22

VIENA, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Vienna Institute for Global Studies (VIGS), um instituto de pesquisa interdisciplinar independente com sede em Viena, publicou o 2026 Global Digital Entrepreneurship Ecosystem Index Report, oferecendo uma das avaliações globais mais abrangentes até o momento de como a digitalização se traduz em resultados empresariais e econômicos em 170 economias.

Os resultados apontam para uma mudança crítica no cenário global de inovação. Embora a infraestrutura digital, a conectividade e as habilidades digitais básicas tenham se expandido rapidamente em todo o mundo, a capacidade dos países de converter essas bases em atividades empresariais escaláveis permanece desigual — criando uma lacuna cada vez maior entre o preparo digital e o impacto econômico.

O Índice DEE, que abrange o período de 2017 a 2022, avalia a interação sistêmica entre infraestrutura digital, plataformas, instituições e agência empreendedora. O relatório conclui que, embora a capacidade digital global tenha melhorado significativamente, a escala das startups, o acesso ao financiamento de risco e a comercialização da inovação continuam atrasados. Como resultado, a escala empresarial emergiu como o principal gargalo estrutural da economia digital global.

Economias de alta renda, como Estados Unidos, Dinamarca e Reino Unido, lideram o ranking global, beneficiando-se dos ecossistemas equilibrados que combinam instituições fortes, mercados de capitais profundos e plataformas digitais maduras. Por outro lado, várias regiões emergentes — incluindo a África Subsaariana e a Ásia Central — apresentaram o crescimento relativo mais rápido, impulsionado por investimentos fundamentais em conectividade e habilidades digitais.

“Estamos em um ponto de virada na economia digital global”, disse o Prof. Dr. Zoltán Ács, Diretor do Vienna Institute for Global Studies. “O acesso digital não é mais o principal empecilho. O verdadeiro desafio é possibilitar o empreendedorismo — particularmente a escala, as finanças e a coordenação institucional — para que o preparo digital possa ser transformado em valor econômico.”

O relatório pede aos formuladores de políticas, investidores e líderes de ecossistemas que mudem o foco da expansão do acesso para o fortalecimento do financiamento de risco, do talento empreendedor e dos ecossistemas de inovação baseados em plataformas. Sem intervenções direcionadas, a lacuna entre a capacidade digital e o impacto empresarial provavelmente aumentará ainda mais.

O Digital Entrepreneurship Ecosystem Index – Global Report completo está disponível aqui.

Sobre o Vienna Institute for Global Studies (VIGS)

O VIGS é um instituto de pesquisa independente e interdisciplinar especializado em ecossistemas empresariais, relações internacionais, geopolítica e bem-estar. O VIGS cria insights com base em dados para apoiar a tomada de decisões políticas e estratégicas baseadas em evidências em todo o mundo.

Contato
Naomi Besedes
[email protected]
+436648463928

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c767208d-2682-41a7-8689-8b50f295740d/pt

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001159093)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 11 horas

Think lança plataforma Cortex para acelerar ROI em operações multicloud e de TI

Think Cortex é uma plataforma de suporte aos serviços da empresa, que tem como base a tecnologia de IA Agêntica

Freepik
Tecnologia Há 11 horas

Serv Medical participa de fórum clínico no InCor

Serv Medical participou de fórum no InCor, onde o CEO Dr. Jeffrey Hsu apresentou como IA e digitalização podem melhorar qualidade cirúrgica, eficiê...

 Latin American Quality Institute
Tecnologia Há 11 horas

Um em cada quatro empregos no mundo está exposto à IA

Tecnologia redefine trabalho e eleva a importância de certificações como a LAQI Q-ESG Certification ao conectar qualidade, transparência e métricas...

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 13 horas

Tecban acelera expansão do mini Banco24Horas

Solução compacta já alcança mais de 450 cidades e registra crescimento de 177% no número de equipamentos instalados em comparação ao ano anterior

 Shutterstock
Tecnologia Há 14 horas

Reforma Tributária impulsiona ajustes em modelos de ERP

Com o início da Reforma Tributária em 2026, empresas de tecnologia ajustam modelos de implantação de sistemas de gestão para facilitar a adoção por...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
20° Sensação
0.88 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Índice global do ecossistema de empreendedorismo digital revela uma grande lacuna entre o preparo digital e a capacidade de dimensionamento
Justiça Há 4 horas

Toffoli envia material apreendido no caso Master para análise da PGR
Economia Há 4 horas

Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes
Economia Há 4 horas

Lula sanciona Orçamento de 2026 e veta R$ 400 milhões em emendas
Geral Há 7 horas

Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,08%
Euro
R$ 6,28 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 551,706,38 -1,09%
Ibovespa
165,145,98 pts 1.96%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias