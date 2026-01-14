Think lança plataforma Cortex para acelerar ROI em operações multicloud e de TI

A Think, especialista em cloud, dados e cibersegurança, anuncia o lançamento do Think Cortex, plataforma desenvolvida para aumentar o retorno sobre investimento (ROI) em operações de TI por meio de automação inteligente, unificação de ambientes multicloud e governança contínua. Baseada em IA Agêntica, a solução identifica eventos, toma decisões e executa ações automaticamente, reduzindo custos, elevando produtividade e acelerando entregas.

Marco Lorena, CEO da Think, destaca que o Cortex é uma plataforma de suporte aos serviços da empresa criada com claro foco financeiro. “As empresas precisam transformar o gasto de TI em valor real. O Cortex reduz desperdícios, aumenta eficiência operacional e acelera ROI. Ele fortalece nossa capacidade de entregar ganhos mensuráveis tanto na operação quanto no resultado final do cliente.”

O Cortex integra, em um único ecossistema, as soluções da Think para ambientes multicloud e on-premises, seguindo o conceito de Super Cloud. A plataforma utiliza arquitetura modular, APIs abertas e integração nativa ao Cloud Wiser, solução de FinOps que otimiza custos e melhora a previsibilidade orçamentária.

Daniel Carrasco, CTO da Think, ressalta as novidades técnicas do Cortex. “Trata-se de uma plataforma desenhada para evolução contínua. A combinação de IA Agêntica, automação profunda, interoperabilidade via APIs e suporte nativo ao Model Context Protocol cria uma camada inteligente capaz de operar, aprender e se adaptar. Isso melhora a performance, estabilidade e a velocidade de inovação dos nossos clientes”, afirma.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se: