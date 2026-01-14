Quarta, 14 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Think lança plataforma Cortex para acelerar ROI em operações multicloud e de TI

Think Cortex é uma plataforma de suporte aos serviços da empresa, que tem como base a tecnologia de IA Agêntica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/01/2026 às 18h03

A Think, especialista em cloud, dados e cibersegurança, anuncia o lançamento do Think Cortex, plataforma desenvolvida para aumentar o retorno sobre investimento (ROI) em operações de TI por meio de automação inteligente, unificação de ambientes multicloud e governança contínua. Baseada em IA Agêntica, a solução identifica eventos, toma decisões e executa ações automaticamente, reduzindo custos, elevando produtividade e acelerando entregas. 

Marco Lorena, CEO da Think, destaca que o Cortex é uma plataforma de suporte aos serviços da empresa criada com claro foco financeiro. “As empresas precisam transformar o gasto de TI em valor real. O Cortex reduz desperdícios, aumenta eficiência operacional e acelera ROI. Ele fortalece nossa capacidade de entregar ganhos mensuráveis tanto na operação quanto no resultado final do cliente.”

O Cortex integra, em um único ecossistema, as soluções da Think para ambientes multicloud e on-premises, seguindo o conceito de Super Cloud. A plataforma utiliza arquitetura modular, APIs abertas e integração nativa ao Cloud Wiser, solução de FinOps que otimiza custos e melhora a previsibilidade orçamentária.

Daniel Carrasco, CTO da Think, ressalta as novidades técnicas do Cortex. “Trata-se de uma plataforma desenhada para evolução contínua. A combinação de IA Agêntica, automação profunda, interoperabilidade via APIs e suporte nativo ao Model Context Protocol cria uma camada inteligente capaz de operar, aprender e se adaptar. Isso melhora a performance, estabilidade e a velocidade de inovação dos nossos clientes”, afirma.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

  • Redução de 40% a 70% nos custos operacionais, impulsionada por práticas de FinOps e automação inteligente;
  • Aumento de até cinco vezes na velocidade de atendimento, reduzindo time-to-value;
  • Melhoria acima de 50% na qualidade dos serviços, com detecção proativa de falhas e observabilidade avançada;
  • Ganhos diretos de produtividade, com Digital Desk omnichannel e bots que automatizam triagem e suporte.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Serv Medical participa de fórum clínico no InCor

Serv Medical participou de fórum no InCor, onde o CEO Dr. Jeffrey Hsu apresentou como IA e digitalização podem melhorar qualidade cirúrgica, eficiê...

 Latin American Quality Institute
Tecnologia Há 3 horas

Um em cada quatro empregos no mundo está exposto à IA

Tecnologia redefine trabalho e eleva a importância de certificações como a LAQI Q-ESG Certification ao conectar qualidade, transparência e métricas...

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 4 horas

Tecban acelera expansão do mini Banco24Horas

Solução compacta já alcança mais de 450 cidades e registra crescimento de 177% no número de equipamentos instalados em comparação ao ano anterior

 Shutterstock
Tecnologia Há 5 horas

Reforma Tributária impulsiona ajustes em modelos de ERP

Com o início da Reforma Tributária em 2026, empresas de tecnologia ajustam modelos de implantação de sistemas de gestão para facilitar a adoção por...
Tecnologia Há 6 horas

Fiserv e Microsoft ampliam inovação com IA

Com o cliente no centro, as duas empresas atuarão para equipar os times da Fiserv em todo o mundo com ferramentas avançadas e impulsionar capacidad...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
29° Sensação
2.28 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
31° 19°
Segunda
25° 17°
Últimas notícias
Economia Há 41 minutos

Transpetro registra aumento de furtos em dutos, após 6 anos de queda
Geral Há 41 minutos

SP: passageiros de ônibus da capital podem pagar bilhete via Bluetooth
Câmara Há 56 minutos

Comissão aprova política nacional Mais Cultura nas Escolas
Câmara Há 56 minutos

Comissão aprova direito a tratamento de câncer no estado onde mora o paciente
Educação Há 56 minutos

Vestibular da USP vai cobrar obras indígenas e quadrinhos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,42%
Euro
R$ 6,28 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 554,963,63 +2,78%
Ibovespa
165,145,98 pts 1.96%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6926 (13/01/26)
14
29
40
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3586 (13/01/26)
01
02
06
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias