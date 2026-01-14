Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Serv Medical participa de fórum clínico no InCor

Serv Medical participou de fórum no InCor, onde o CEO Dr. Jeffrey Hsu apresentou como IA e digitalização podem melhorar qualidade cirúrgica, eficiê...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/01/2026 às 17h47
Serv Medical participa de fórum clínico no InCor
Freepik

A Serv Medical participou de um fórum clínico-científico no Instituto do Coração de São Paulo (InCor), um dos mais importantes centros brasileiros de pesquisa, cirurgia e educação médica em cardiologia. O Dr. Jeffrey Hsu, MD, CEO da Serv Medical, realizou duas apresentações convidadas para cirurgiões cardíacos, cardiologistas, bioinformatas, chefes de departamento e outros líderes clínicos e acadêmicos. O encontro teve como objetivo discutir como saúde digital e inteligência artificial podem apoiar, de forma concreta, a qualidade cirúrgica, a performance operacional e os desfechos dos pacientes.

As apresentações do Dr. Hsu incluíram:

  • "Saúde Digital e o Progresso da Inteligência Artificial no Cuidado Cardiovascular", apresentada a cirurgiões cardíacos e conduzida pelos Drs. Fábio Jatene, Luiz Lisboa e Renato Assad. A discussão abordou aplicações práticas de suporte à decisão em tempo real, como redução de atrasos intraoperatórios, identificação de pacientes de risco e melhoria da adesão às melhores práticas cirúrgicas.
  • "A Jornada da Saúde Digital: Conceito, Validação e Escalonamento nos Sistemas de Saúde", dirigida a cardiologistas, pesquisadores e bioinformatas, em sessão presidida pelos Drs. Marco Gutierrez e José Eduardo Krieger. O foco esteve em como estruturas de validação clínica, integração de fluxos assistenciais e dados de alta qualidade permitem uma transformação digital escalável em sistemas de saúde complexos.

Em ambas as sessões, o Dr. Hsu enfatizou a importância de desenvolver soluções que apoiem, e não atrapalhem, os fluxos clínicos existentes. Entre os temas discutidos estiveram o potencial da análise preditiva para antecipar complicações, o papel dos dados estruturados na melhoria da coordenação do cuidado e como indicadores de qualidade – como documentação pré-alta, adesão a linhas de cuidado e turnover de centro cirúrgico – podem ser incorporados diretamente no ambiente cirúrgico para promover melhoria contínua.

Segundo o Dr. Jeffrey Hsu: "Digitalização não significa substituir o julgamento clínico – significa dar mais clareza, reduzir ruído e criar condições para que equipes médicas trabalhem com precisão e segurança. Nosso papel é fortalecer o cuidado, não complicá-lo."

Durante o evento, participantes fizeram perguntas e interagiram com os palestrantes sobre os temas apresentados. Os palestrantes destacaram características do Brasil, como a presença de grandes centros acadêmicos e capacidade de pesquisa.

A participação da Serv Medical no fórum do InCor reforça o compromisso da empresa em colaborar com líderes nacionais e apoiar instituições brasileiras na avaliação de ferramentas digitais voltadas à qualidade e eficiência.

Sobre a Serv Medical

A Serv Medical é uma empresa de tecnologia em saúde, com sede em Singapura, que desenvolve e implementa soluções digitais para provedores de saúde. Com foco em impacto prático nos fluxos clínicos e operacionais, enfatizando a digitalização e a automação para melhorar resultados e eficiência, a empresa colabora com hospitais e sistemas de saúde para apoiar qualidade, segurança e eficiência.

