Tecban acelera expansão do mini Banco24Horas

A Tecban, empresa de soluções voltadas à integração dos ambientes físico e digital no ecossistema financeiro nacional, encerrou 2025 com resultados históricos do mini Banco24Horas. A solução registrou crescimento de 177% no número de dispositivos instalados em relação a 2024, e já soma 1.775 dispositivos em operação em todo o país. Para 2026, a companhia projeta uma expansão nacional com a instalação de mais 1.000 novos dispositivos.

O impacto direto da iniciativa é refletido no volume de transações realizadas ao longo do ano. Segundo dados da Tecban, os usuários movimentaram R$ 587 milhões em saques, em 2,1 milhões de transações nos dispositivos. Além disso, o mini Banco24Horas também foi utilizado para o pagamento de contas, que somaram cerca de R$ 45 mil, e para recargas, que alcançaram 5,5 mil operações e um volume financeiro de R$ 132 mil.

As consultas de informações financeiras também tiveram papel relevante na utilização da solução, com 753 mil consultas de saldo e 44 mil emissões de extrato no período. Atualmente, os saques concentram 70% das operações realizadas nos mini Banco24Horas, seguidos pelas consultas de saldo, que representam 24,5% do total de transações.

Ao longo de 2025, cerca de 525 mil cartões diferentes realizaram transações nos mini Banco24Horas. Nos últimos três meses do ano, a média foi de aproximadamente 100 mil usuários únicos por mês. Em comparação com o mesmo período de 2024, o volume de transações cresceu 68%.

"O crescimento do mini Banco24Horas reflete nossa missão de ampliar o acesso a serviços financeiros essenciais em diferentes realidades do país. Os investimentos realizados em 2025 mostram que a solução vai além do saque, apoiando a rotina de pequenos negócios, consumidores e comunidades que ainda enfrentam limitações de infraestrutura bancária. Para 2026, a expansão que temos como meta reforça o compromisso da Tecban em conectar o digital ao mundo físico de forma eficiente", afirma Rodrigo Maranini, Gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban.

Presencialidade regional

Ao longo do ano, a Tecban investiu mais de R$ 430 mil em campanhas dirigidas a clientes varejistas para o mini Banco24Horas, alcançando mais de 450 cidades nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Outros R$ 590 mil foram destinados a ações para os usuários dos dispositivos, com foco no estímulo ao uso da solução e no aumento do volume de transações em todas as regiões do Brasil.

Ao final de 2025, o Nordeste concentra o maior número de mini Banco24Horas em operação, com 477 dispositivos; seguido pelo Sudeste, com 348; e pelo Norte, com 211. O Sul soma 96 dispositivos; e o Centro-Oeste conta com 51. No recorte estadual, São Paulo lidera com 148 dispositivos instalados; seguido pela Bahia, com 126; Pará, com 109; Maranhão, com 89; Minas Gerais, com 86; e Rio de Janeiro, com 71. No Espírito Santo são 43 equipamentos em operação.

Projeções para 2026

O primeiro semestre de 2026 será marcado pela execução do plano de expansão nacional do mini Banco24Horas. A meta de instalação de 1.000 novas unidades busca ampliar a presença da solução em áreas de alto fluxo de pessoas e em regiões com menor oferta de infraestrutura bancária tradicional.

Ao longo do próximo ano, a estratégia da Tecban seguirá focada na estabilidade, eficiência e capilaridade do serviço, mantendo a solução atual como base para ampliar o acesso da população a serviços financeiros com mais conveniência, segurança e agilidade.