Quarta, 14 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tecban acelera expansão do mini Banco24Horas

Solução compacta já alcança mais de 450 cidades e registra crescimento de 177% no número de equipamentos instalados em comparação ao ano anterior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/01/2026 às 15h49
Tecban acelera expansão do mini Banco24Horas
Divulgação Tecban

A Tecban, empresa de soluções voltadas à integração dos ambientes físico e digital no ecossistema financeiro nacional, encerrou 2025 com resultados históricos do mini Banco24Horas. A solução registrou crescimento de 177% no número de dispositivos instalados em relação a 2024, e já soma 1.775 dispositivos em operação em todo o país. Para 2026, a companhia projeta uma expansão nacional com a instalação de mais 1.000 novos dispositivos.

O impacto direto da iniciativa é refletido no volume de transações realizadas ao longo do ano. Segundo dados da Tecban, os usuários movimentaram R$ 587 milhões em saques, em 2,1 milhões de transações nos dispositivos. Além disso, o mini Banco24Horas também foi utilizado para o pagamento de contas, que somaram cerca de R$ 45 mil, e para recargas, que alcançaram 5,5 mil operações e um volume financeiro de R$ 132 mil.

As consultas de informações financeiras também tiveram papel relevante na utilização da solução, com 753 mil consultas de saldo e 44 mil emissões de extrato no período. Atualmente, os saques concentram 70% das operações realizadas nos mini Banco24Horas, seguidos pelas consultas de saldo, que representam 24,5% do total de transações.

Ao longo de 2025, cerca de 525 mil cartões diferentes realizaram transações nos mini Banco24Horas. Nos últimos três meses do ano, a média foi de aproximadamente 100 mil usuários únicos por mês. Em comparação com o mesmo período de 2024, o volume de transações cresceu 68%.

"O crescimento do mini Banco24Horas reflete nossa missão de ampliar o acesso a serviços financeiros essenciais em diferentes realidades do país. Os investimentos realizados em 2025 mostram que a solução vai além do saque, apoiando a rotina de pequenos negócios, consumidores e comunidades que ainda enfrentam limitações de infraestrutura bancária. Para 2026, a expansão que temos como meta reforça o compromisso da Tecban em conectar o digital ao mundo físico de forma eficiente", afirma Rodrigo Maranini, Gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban.

Presencialidade regional

Ao longo do ano, a Tecban investiu mais de R$ 430 mil em campanhas dirigidas a clientes varejistas para o mini Banco24Horas, alcançando mais de 450 cidades nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Outros R$ 590 mil foram destinados a ações para os usuários dos dispositivos, com foco no estímulo ao uso da solução e no aumento do volume de transações em todas as regiões do Brasil.

Ao final de 2025, o Nordeste concentra o maior número de mini Banco24Horas em operação, com 477 dispositivos; seguido pelo Sudeste, com 348; e pelo Norte, com 211. O Sul soma 96 dispositivos; e o Centro-Oeste conta com 51. No recorte estadual, São Paulo lidera com 148 dispositivos instalados; seguido pela Bahia, com 126; Pará, com 109; Maranhão, com 89; Minas Gerais, com 86; e Rio de Janeiro, com 71. No Espírito Santo são 43 equipamentos em operação.

Projeções para 2026

O primeiro semestre de 2026 será marcado pela execução do plano de expansão nacional do mini Banco24Horas. A meta de instalação de 1.000 novas unidades busca ampliar a presença da solução em áreas de alto fluxo de pessoas e em regiões com menor oferta de infraestrutura bancária tradicional.

Ao longo do próximo ano, a estratégia da Tecban seguirá focada na estabilidade, eficiência e capilaridade do serviço, mantendo a solução atual como base para ampliar o acesso da população a serviços financeiros com mais conveniência, segurança e agilidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Shutterstock
Tecnologia Há 2 horas

Reforma Tributária impulsiona ajustes em modelos de ERP

Com o início da Reforma Tributária em 2026, empresas de tecnologia ajustam modelos de implantação de sistemas de gestão para facilitar a adoção por...
Tecnologia Há 2 horas

Fiserv e Microsoft ampliam inovação com IA

Com o cliente no centro, as duas empresas atuarão para equipar os times da Fiserv em todo o mundo com ferramentas avançadas e impulsionar capacidad...

 Comunicação Samel
Tecnologia Há 4 horas

Samel recebe prêmio internacional de saúde digital

Plataforma de inteligência artificial integrada ao pronto-socorro é reconhecida nos Estados Unidos e passa a ser citada como exemplo de uso de IA e...

 Júlia Bussab Fonseca
Tecnologia Há 4 horas

Pesquisadora da Universidade de Sussex integra delegação oficial na COP30

Além da atuação acadêmica, Bussab presta consultoria a ONGs, think tanks, instituições financeiras e empresas em temas como governança climática, b...

 (Foto: GAI Media)
Rio Grande conectado Há 9 horas

Governo do RS contratará duas empresas para melhorar a comunicação digital com os gaúchos

O objetivo é a ampliação da capacidade de resposta às demandas sociais, com mensagens que cheguem à população de forma ágil, direta e confiável

Tenente Portela, RS
31°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
31° Sensação
3.6 km/h Vento
43% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
31° 19°
Segunda
25° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 16 minutos

Projeto cria auxílio para familiares de policial morto em razão do trabalho
Direitos Humanos Há 16 minutos

Estudo aponta mais 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil
Tecnologia Há 59 minutos

Tecban acelera expansão do mini Banco24Horas
Geral Há 59 minutos

Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia
Política Há 59 minutos

Lula vai se reunir com líderes da União Europeia no Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,44%
Euro
R$ 6,28 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 556,948,33 +3,13%
Ibovespa
164,531,86 pts 1.58%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6926 (13/01/26)
14
29
40
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3586 (13/01/26)
01
02
06
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias