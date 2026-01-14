Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Samel recebe prêmio internacional de saúde digital

Plataforma de inteligência artificial integrada ao pronto-socorro é reconhecida nos Estados Unidos e passa a ser citada como exemplo de uso de IA e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/01/2026 às 12h57
A incorporação de tecnologias digitais aos fluxos assistenciais tem se intensificado em hospitais brasileiros, especialmente em serviços de alta demanda, como os prontos-socorros. Nesse cenário, o Grupo Samel implantou uma plataforma de inteligência artificial integrada aos seus sistemas hospitalares nos prontos-socorros adulto e infantil, com o objetivo de estruturar informações clínicas desde a entrada do paciente até o atendimento médico.

A plataforma, denominada SAMIA (Samel Inteligência Artificial), organiza dados de pré-triagem e anamnese por meio de um fluxo digital que começa no check-in automatizado e segue para um totem de registro das queixas e respostas estruturadas do paciente. As informações são consolidadas pelo sistema antes do atendimento, permitindo que o profissional de saúde tenha acesso prévio ao histórico registrado no próprio fluxo assistencial.

O projeto foi reconhecido internacionalmente ao receber a Medalha de Ouro (Gold) no Digital Health Awards 2025, na categoria Connected Digital Health / Clinical Decision Support Tools, premiação organizada pelo Health Information Resource Center (HIRC), instituição norte-americana que avalia iniciativas de saúde digital em ciclos periódicos.

No Brasil, a iniciativa foi mencionada em reportagem da revista VEJA Mercado (Radar Econômico), que destacou a aplicação da inteligência artificial em ambientes de alta complexidade e volume assistencial. De acordo com a publicação, a plataforma apresentou taxa de 97,7% de concordância no apoio à decisão clínica em ambiente de pronto atendimento.

A implantação da SAMIA posiciona o Grupo Samel como uma das instituições hospitalares pioneiras no Brasil a adotar, de forma estruturada, sistemas de inteligência artificial aplicados à assistência, alinhando a operação hospitalar às práticas observadas em centros de saúde de maior maturidade digital do mundo.

Além do uso no pronto-socorro, a plataforma vem sendo aplicada em outros fluxos do ecossistema institucional, como suporte à decisão clínica durante a internação, checagem de interações medicamentosas na farmácia clínica e automação de processos administrativos, incluindo compras e gestão de pessoas entre outros.

A adoção de sistemas desse tipo reflete uma tendência de integração entre tecnologia e saúde voltada à organização da informação, à padronização de processos e ao suporte ao trabalho clínico, especialmente em ambientes de alta complexidade, nos quais o volume de dados e a necessidade de rapidez demandam soluções estruturadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
