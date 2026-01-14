Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Câmara de Vereadores de Campo Novo devolve mais de R$ 600 mil ao município

Economia orçamentária reforça gestão responsável e permite investimentos em áreas essenciais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Observador Regional
14/01/2026 às 09h41
(Foto: Divulgação Facebook Camera de Vereadores de Campo Novo)

Na manhã desta terça-feira (13), a Câmara Municipal de Campo Novo realizou a entrega oficial ao Poder Executivo dos valores economizados ao longo de sua gestão legislativa em 2025. O ato simboliza uma condução administrativa pautada pela responsabilidade fiscal, transparência e compromisso com o interesse público.

Conforme previsto em lei, o orçamento anual do Legislativo correspondeu a 7% da Receita Corrente Líquida do Executivo. Ainda assim, por meio de um entendimento institucional entre os Poderes, a Câmara adotou uma execução orçamentária mais contida, priorizando a economicidade e o uso eficiente dos recursos públicos. Essa postura resultou em uma expressiva economia ao final do exercício, possibilitando a devolução dos valores ao município para aplicação em áreas prioritárias.

O montante economizado totalizou R$ 600.951,26, sendo R$ 378.956,92 retidos ao longo do ano no orçamento da Câmara e R$ 221.994,34 repassados financeiramente nesta terça-feira aos cofres municipais.

Como forma de reforçar o compromisso social, foi sugerida a destinação de parte dos recursos para diferentes entidades e projetos do município: R$ 80 mil para a Associação de Agricultores, R$ 20 mil para a APAE, R$ 20 mil para a construção de salas de aula na Escola Mário Lorenzão e R$ 20 mil para o Clube da Saudade. O valor restante deverá ser investido na aquisição de equipamentos para pracinhas públicas nas localidades de Linha São Pedro, Vila Turvo, Vila Pinheiro e Bairro Progresso, conforme critérios definidos pelo município.

A economia registrada pela Câmara de Vereadores de Campo Novo está entre as maiores, em termos percentuais, entre os Legislativos dos 21 municípios da Região Celeiro, destacando o município como referência em gestão fiscal eficiente e comprometida com o bem comum.

A iniciativa reforça o papel do Legislativo municipal na boa administração dos recursos públicos e no apoio ao desenvolvimento social e estrutural da comunidade.

 
