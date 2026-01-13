Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mudanças na CNH já provocam cerca de 2 mil demissões em CFCs do RS

Sindicato alerta que número de desligamentos pode chegar a 2,5 mil ainda em janeiro com impactos na formação de condutores.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Correio do Povo
13/01/2026 às 14h05
Mudanças na CNH já provocam cerca de 2 mil demissões em CFCs do RS
(Foto: Camila Cunha)

Por volta de duas mil demissões de colaboradores já foram registradas em Centros de Formação de Condutores (CFCs) no Rio Grande do Sul desde o começo de dezembro, quando foi publicada a Resolução 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que modificou o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os dados são do presidente do Sindicato dos CFCs do RS (SindiCFC-RS), Vilnei Sessim, e, de acordo com ele, representam 20% do quadro total no Estado. Sessim ainda alertou que o número de desligamentos pode aumentar para 2,5 mil ainda em janeiro, afetando especialmente instrutores teóricos e diretores de ensino, figuras que deixam de existir pela nova legislação.

No Rio Grande do Sul, as alterações para a chamada CNH do Brasil passaram a valer no último dia 5. Em tese, o custo da carteira de habilitação já está reduzido em cerca de 80%. “Isso é natural, porque realmente houve uma precarização do processo. Não há como manter esta mão de obra qualificada dos CFCs se você não tem a necessidade de realizar aulas para fazer a CNH”, comentou o presidente. “No caso do diretor de Ensino, aquela pessoa que fazia o planejamento da aula prática para o futuro condutor, vai ser uma grande perda para a formação”. A reportagem percorreu ruas de Porto Alegre com locais de provas de estacionamento, as populares “balizas”, e percebeu uma movimentação próxima do normal em relação às últimas semanas.

“Acredito que a maior alteração foi mesmo na quantidade de horas-aula, que antes era de 45 horas teóricas e 20 práticas, e agora são duas horas práticas e sem necessidade de teóricas, mas apenas uma prova de conhecimentos gerais. Pais ensinando filhos em carros comuns, sem o pedal auxiliar de freio e identificação adequada, cria um risco imediato de acidentes e atropelamentos”, salientou Sessim.

 

Possibilidade de restabelecimento

 

Por isso, o sindicato afirma estar atuando em Brasília junto à comissão especial criada na Câmara dos Deputados para discutir as mudanças, monitorando projetos de lei e medidas provisórias. O objetivo, conforme o presidente, é restabelecer requisitos mínimos de segurança, como a obrigatoriedade de veículos de aprendizagem com duplo comando (pedal auxiliar) e identificação visual em carros usados para este fim.

“Entendemos que os veículos precisam ter um mínimo de segurança, como um pedal de freio auxiliar, como os carros dos Centros de Formação de Condutores têm”. Embora a nova legislação federal possibilita que as aulas sejam realizadas em veículos próprios, esta modalidade ainda não está disponível, segundo o DetranRS. As mudanças na CNH dizem respeito a três legislações.

Além desta resolução do Contran, há a Medida Provisória 1.327/2025, que estabelece a possibilidade de renovação automática da CNH para bons motoristas e o teto do custo dos exames físico e mental; bem como a retomada no texto da Lei 15.153/2025 da obrigatoriedade do exame toxicológico para condutores de carros e motos na primeira habilitação.

Procurado, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS) disse em nota que “desde o último dia 5 de janeiro, atua dentro dos parâmetros estabelecidos em relação ao modelo e quantidade de aulas, e, consequentemente, dentro da redução de valores. Neste momento, o DetranRS trabalha de forma intensificada para que até o dia 10 de março esteja em prática a atuação de instrutores autônomos e o uso de veículo próprio. Com responsabilidade técnica e respaldo jurídico, o DetranRS prioriza a segurança no trânsito, a fim de evitar riscos aos cidadãos e aos profissionais”.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Licença Paternidade Há 2 meses

Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade para 20 dias

Projeto prevê aumento progressivo do benefício e pagamento integral pelo INSS

 (Foto: Valter Campanato / Agência Brasil)
Medida Legal Há 3 meses

Senado aprova novos critérios para prisão preventiva no Brasil

Proposta também permite coleta de DNA em casos específicos; texto segue para sanção presidencial.

 (Foto: Ricardo Stuckert / PR / CP)
Habitação Há 3 meses

Mudanças à Vista no Minha Casa Minha Vida

Faixas de renda e teto de imóveis serão atualizados ainda este ano, segundo o ministro das Cidades

 (Foto: Marco Ankosqui/ Divulgação Estadão)
Nova Medida Há 3 meses

Governo quer acabar com a obrigatoriedade de autoescola para tirar CNH

Governo quer reduzir custos e desburocratizar processo da CNH ao liberar candidatos de frequentar autoescola obrigatoriamente

 (Foto: Reprodução / Internet)
IOF Há 6 meses

Governo e Congresso têm hoje audiência de conciliação para discutir IOF

Sessão será mediada por Moraes

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
25° Sensação
1.93 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 4 minutos

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
Economia Há 42 minutos

Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária
Política Há 42 minutos

Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Economia Há 1 hora

Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Geral Há 1 hora

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,03%
Euro
R$ 6,26 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,295,44 +4,71%
Ibovespa
161,973,05 pts -0.72%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias