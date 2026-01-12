Segunda, 12 de Janeiro de 2026
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Distúrbios do sono elevam demanda por polissonografia

Com 72% dos brasileiros afetados por transtornos do sono, a procura pelo exame de referência para diagnóstico registra filas de espera em diferente...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/01/2026 às 13h18
Distúrbios do sono elevam demanda por polissonografia
Imagem de Freepik

A privação de sono pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, demências, diabetes, transtornos metabólicos e comprometimento do sistema imunológico, de acordo com a Academia Brasileira do Sono (ABS). Segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz divulgado pelo Jornal da USP, cerca de 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono.

A polissonografia é o exame referência para diagnosticar distúrbios do sono. Um levantamento feito, em 2023, pelo portal de notícias g1, com dados das secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, apontou que ao menos 12.584 brasileiros aguardavam para realizar o exame — número possivelmente subnotificado, já que 16 estados não forneceram os dados ou informaram não realizar o procedimento na rede estadual.

O Dr. Cristiano Augusto, médico, neurologista e especialista em medicina do sono no Instituto Medicina em Foco, afirma que nos últimos anos houve um crescimento expressivo na procura por polissonografia, especialmente em grandes centros como São Paulo.

"Isso ocorre por três motivos principais. O impacto do estresse crônico urbano, que piora insônia, apneia e distúrbios do ritmo circadiano, a maior conscientização médica e do público sobre os riscos da apneia do sono, e o acesso ampliado à tecnologia diagnóstica", avalia o especialista.

O neurologista explica que a polissonografia permanece como o padrão-ouro — método mais confiável disponível — para diagnóstico dos distúrbios do sono, porque é o único exame capaz de avaliar simultaneamente respiração, atividade cerebral, oxigenação, esforço respiratório, movimentos, frequência cardíaca e arquitetura do sono.

"Enquanto outros testes são rastreadores, a polissonografia identifica nuances que mudam completamente o tratamento, como microdespertares, dessaturações silenciosas e distúrbios motores que muitas vezes passam despercebidos em avaliações mais simples", detalha o profissional.

Indicadores clínicos para encaminhamento imediato

Segundo o Dr. Cristiano Augusto, os sinais que exigem encaminhamento imediato para o exame são ronco alto com pausas respiratórias observadas, sonolência diurna incapacitante, hipertensão de difícil controle, arritmias, diabetes mal compensado, obesidade moderada a grave, cefaleias matinais persistentes, histórico de acidentes relacionados ao sono, crises convulsivas noturnas e distúrbios motores.

"A ausência de diagnóstico adequado é um dos maiores responsáveis pelo sub-registro epidemiológico no país. Muitos pacientes passam anos com sintomas que evoluem silenciosamente para quadros moderados ou graves, incluindo hipertensão resistente, arritmias, queda da performance cognitiva e aumento do risco metabólico. Quando a polissonografia não é realizada no momento certo, o impacto clínico e social é muito maior", ressalta o médico.

Correlação entre obesidade e apneia do sono

De acordo com o Dr. Cristiano Augusto, o excesso de peso é um dos principais determinantes da apneia obstrutiva do sono. Para ele, a relação é bidirecional: "a apneia piora o controle metabólico, favorece ganho de peso e reduz a disposição para atividades físicas, enquanto a obesidade agrava o colabamento da via aérea durante a noite".

O impacto metabólico também é expressivo. De acordo com o especialista, a fragmentação crônica do sono aumenta o cortisol, resistência insulínica e inflamação sistêmica, acelerando a progressão para diabetes tipo 2, síndrome metabólica e hipertensão arterial.

O cirurgião bariátrico Dr. Rodrigo Barbosa, fundador do Instituto Medicina em Foco, reforça a importância dessa integração diagnóstica. "Grande parte dos pacientes com obesidade convive com apneia sem saber. Quando identificamos e tratamos os dois problemas em conjunto, o resultado clínico é muito mais rápido e consistente. Sono reparador e controle metabólico caminham lado a lado", afirma.

Ele reforça que, no Instituto Medicina em Foco, o atendimento conecta bariatria, distúrbios respiratórios e medicina do sono, permitindo diagnóstico ágil e abordagem interdisciplinar — desde ajustes clínicos e nutricionais até cirurgia metabólica quando indicada.

Polissonografia em São Paulo 

"Para quem busca polissonografia em São Paulo e quer saber onde fazer, o Instituto Medicina em Foco estruturou um serviço especializado. O exame pode ser realizado com agenda contínua, equipe profissional e laudos emitidos por especialistas em neurologia, geriatria e gastrocirurgia", comenta Rodrigo.

O modelo de atendimento funciona em formato de circuito: o paciente é avaliado, realiza a polissonografia e recebe uma orientação inicial logo após o exame. "Essa abordagem busca reduzir o tempo entre a suspeita clínica, o diagnóstico e o início do tratamento — ponto crítico para evitar a progressão de distúrbios como apneia do sono, insônia e alterações do ritmo circadiano", explica.

Dr. Cristiano Augusto reforça a importância dessa agilidade diagnóstica. "Atualmente, a maior parte dos casos de apneia permanece sem diagnóstico e o objetivo é justamente romper esse ciclo. Ao oferecer exame no mesmo dia, laudo e acompanhamento por profissionais especializados, o objetivo é devolver ao paciente vida com energia, recuperação adequada e sono reparador".

Para mais informações, basta acessar: emfoco.med.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Chat GPT
Tecnologia Há 4 minutos

Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026

A oferta de insumos compatíveis, equipamentos e soluções para impressão vai muito além de produtos. A garantia de segurança de fornecimento, padron...

 Unsplash
Tecnologia Há 20 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos

Cursos será promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), de forma on-line

 Techdengue
Tecnologia Há 50 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil

Tecnologia auxilia o combate ao Aedes aegypti em mais de 630 municípios e beneficia cerca de 13 milhões de pessoas.

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Especialista orienta como proteger dados nas férias de verão

Entre viagens, festas e encontros, o cuidado com o celular não pode ficar de lado; Eduardo Nery traz dicas práticas que podem evitar dores de cabeç...

 ttps://magazine.zhermack.com
Tecnologia Há 4 horas

Brasil registra 25 mil técnicos em prótese dentária digital

O setor de prótese dentária no Brasil registra transformação tecnológica com sistemas digitais. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, o país t...

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 28°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h51 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026
Senado Federal Há 2 minutos

Redes sociais do Senado tiveram mais de 300 milhões de visualizações em 2025
Senado Federal Há 2 minutos

Autorizada doação de helicópteros da PF e da Marinha ao Paraguai e ao Uruguai
Tecnologia Há 18 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos
Tecnologia Há 48 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,844,28 +1,08%
Ibovespa
163,309,63 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias