Durante a Operação Piracema 2025/2026, Brigada Militar apreende arma de fogo no Rio Uruguai

A Operação Piracema seguirá até 31/01/2026 e reforça o compromisso da Brigada Militar com a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 3º BPAmb
12/01/2026 às 07h25
(Foto: 3º BPAmb | Frederico Westphalen)
A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (3º BPAmb), realizou neste domingo (11/01), a Operação Piracema 2025/2026, no Rio Uruguai, altura do município de Vicente Dutra.
A equipe do 3º BPAmb realizou patrulhamento aquático, com foco na fiscalização e combate à pesca ilegal. Durante a navegação, os policiais militares avistaram uma embarcação, que ao perceber a aproximação dos PMs aumentou a velocidade, tentando fugir da abordagem. A equipe do 3ºBPAmb alcançou o barco, identificando o indivíduo e localizando no interior da embarcação uma arma de fogo e cerca de 15 quilos de peixes, dentre as espécies, estava o peixe Dourado - que tem a pesca proibida no Rio Grande do Sul.
O homem recebeu voz de prisão e a arma de fogo foi apreendida. Os peixes foram inutilizados e descartados para servir de alimento a outras espécies. Ainda, os policiais militares retiraram do ambiente aquático 80 metros de espinhel e 120 metros redes de pesca, materiais inseridos ilegalmente nas águas. Infelizmente, não foram localizados os responsáveis pelos petrechos. O material foi recolhido e será destruído.
A Operação Piracema seguirá até 31/01/2026 e reforça o compromisso da Brigada Militar com a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais.

