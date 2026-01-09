Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Zucco convida Celso Rigo para ser vice na disputa pelo Piratini

Deputado do PL apresentou o convite ao empresário durante jantar e aguarda definição sobre a composição da chapa para o governo do Estado

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
09/01/2026 às 14h24
Rigo é conhecido pelos empreendimentos no ramo arrozeiro e pelos investimentos no Grêmio, seu clube do coração. (Foto: Camila Hermes / Agencia RBS)

Pré-candidato a governador, o deputado Luciano Zucco (PL) convidou o empresário Celso Rigo para estar ao seu lado na corrida ao Piratini. A ideia, apresentada em um jantar nesta quarta-feira (7), é que Rigo seja o candidato a vice-governador.

Apesar do convite, Rigo ainda não se manifestou publicamente sobre o tema, nem disse se vai ou não aceitar a proposta.

O empresário é conhecido pela atuação no ramo do arroz e pelos investimentos no Grêmio. Na eleição presidencial do clube em 2025, o empresário apoiou e foi determinante na vitória de Odorico Roman — inclusive com o nome da chapa, que era “Odorico com apoio de Celso Rigo”. O deputado também foi um apoiador da candidatura.

Nas eleições de 2026, os eleitores terão de escolher presidente, governador, dois senadores, um deputado federal e um deputado estadual. O primeiro turno do pleito está marcado 4 de outubro e, em caso de segundo turno, para o dia 25 do mesmo mês.

 

 

