Bolsonaro teve leve corte na bochecha após queda, diz laudo da Polícia Federal

Moraes negou que o ex-presidente fosse encaminhado ao hospital

Por: Andre Eberhardt Fonte: Redação O Sul
07/01/2026 às 07h28
(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) informou que ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um pequeno corte na região da bochecha após cair da cama na madrugada desta terça-feira (6). A informação consta em relatório sobre a avaliação do acidente, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Anteriormente, o Moraes negou que o ex-presidente fosse encaminhado ao hospital DF Star e solicitou o documento à corporação. A equipe da PF não viu necessidade urgente de hospitalização num primeiro atendimento e, por isso, a defesa apelou ao STF, que negou horas depois.

“Ao exame: consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico. Pupilas isocóricas e reativas. Motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas. Hemodinamicamente estável. Leve desequilíbrio na posição ortostática. Lesão superficial cortante em face (região malar) direita e em hálux esquerdo com presença de sangue”, aponta laudo da PF.

Em sua decisão, na tarde desta terça-feira (6), Moraes afirmou: Não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal”.

Em seguida, o ministro determinou que:

* Seja juntado o laudo médico realizado pela Polícia Federal decorrente do atendimento de Bolsonaro;
* a defesa indique quais os exames entende necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário. O que foi protocolado em seguida pela defesa.

“Dessa maneira, não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da Polícia Federal. A Defesa, entretanto, aconselhada pelo médico particular do custodiado, tem direito a realização de exames, desde que previamente agendados e com indicação específica e comprovada necessidade”, escreveu Moraes.

Bolsonaro sofreu a queda durante esta madrugada e o médico da Polícia Federal constatou apenas ferimentos leves, e “não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”, informou a PF. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro já estava preso na PF, por descumprir cautelares, quando a condenação tramitou em julgado e ele começou a cumprir a pena definitiva, em 25 de novembro do ano passado. Durante o fim do ano, ele foi internado no DF Star e passou por procedimentos cirúrgicos para tratar hérnias e soluços. Depois, voltou para a prisão em regime fechado.





