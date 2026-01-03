Posse Ancestral – Terra Indígena Guarita | 03 de janeiro de 2026
Cerimônia de Posse Ancestral do Cacique Valdones Joaquim e do Vice-Cacique Carlinhos Alfaiate
Por: Andre EberhardtFonte: ASCOM Terra Indígena do Guarita
03/01/2026 às 16h25
Realizou-se, na Terra Indígena Guarita, a Cerimônia de Posse Ancestral do Cacique Valdones Joaquim e do Vice-Cacique Carlinhos Alfaiate, momento solene que reafirma a legitimidade dos processos próprios de organização e liderança do povo Kaingang.
O ato contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, representantes de instituições públicas, lideranças tradicionais, familiares e membros da comunidade, fortalecendo o diálogo institucional e o reconhecimento do papel das lideranças indígenas na condução dos territórios.
Estiveram presentes:
@marcos_kaingang – Ministério dos Povos Indígenas;
@depmarcosmarcon – Deputado Federal;
@claudemir.scherer – Vice-Prefeito de Tenente Portela;
@malberkdullius – Prefeito de Redentora;
@mirnabraucks – Presidenta do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela;
@michelevargas – Presidenta do Legislativo de Tenente Portela;
@vanderleidarosa – Presidente do Legislativo de Redentora;
Lidiane Domingues, representando o DSEI Interior Sul;
além de demais lideranças locais e regionais.
A cerimônia reafirma o compromisso coletivo com o respeito à autodeterminação dos povos indígenas, à institucionalidade e à construção de políticas públicas pautadas no diálogo, no território e no bem-viver.
Nada sobre nós, sem nós.
