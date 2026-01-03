Posse Ancestral – Terra Indígena Guarita | 03 de janeiro de 2026

Realizou-se, na Terra Indígena Guarita, a Cerimônia de Posse Ancestral do Cacique Valdones Joaquim e do Vice-Cacique Carlinhos Alfaiate, momento solene que reafirma a legitimidade dos processos próprios de organização e liderança do povo Kaingang.

O ato contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, representantes de instituições públicas, lideranças tradicionais, familiares e membros da comunidade, fortalecendo o diálogo institucional e o reconhecimento do papel das lideranças indígenas na condução dos territórios.

Estiveram presentes: @marcos_kaingang – Ministério dos Povos Indígenas; @depmarcosmarcon – Deputado Federal; @claudemir.scherer – Vice-Prefeito de Tenente Portela; @malberkdullius – Prefeito de Redentora; @mirnabraucks – Presidenta do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela; @michelevargas – Presidenta do Legislativo de Tenente Portela; @vanderleidarosa – Presidente do Legislativo de Redentora; Lidiane Domingues, representando o DSEI Interior Sul; além de demais lideranças locais e regionais.

A cerimônia reafirma o compromisso coletivo com o respeito à autodeterminação dos povos indígenas, à institucionalidade e à construção de políticas públicas pautadas no diálogo, no território e no bem-viver.